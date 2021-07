Inizio scuola 2021/2022 Toscana. Date pdf calendario scolastico a Firenze e in tutta la regione, incluse le festività.

Inizio anno scolastico 2021/2022 in Toscana. Le date di inizio e fine attività didattiche sono state stabilite dall’Ufficio scolastico e dalla giunta regionale del governatore Eugenio Giani.

Per gli studenti di questa regione la scuola ricomincia a settembre 2021 e termina a giugno 2022. Vediamo allora nel dettaglio tutte le date da cerchiare in rosso sul calendario, in cui si terranno le lezioni.

VEDI ANCHE: INIZIO SCUOLA 2021-22 LAZIO E ROMA

Quando inizia la scuola 21-22 in Toscana?

In base alla delibera n. 288 del 27/03/17 la regione Toscana ha stabilito mercoledì 15 settembre 2021, come giorno d’inizio del nuovo anno scolastico.

Quindi a metà settembre riprenderà l’attività didattica nelle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado) della regione. Stesso discorso per le scuole d’infanzia, per cui l’avvio è stabilito sempre al 15 settembre 2021.

Si tratta di una decisione simile rispetto a quelle prese da altri territori italiani, anche se in alcuni casi si è preferito anticipare la partenza al 13 del mese. In ogni caso, la decisione mira a garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza, durante tutto l’arco dell’anno, pandemia permettendo.

Fine scuola Toscana 2021-22 e durata

Il termine delle lezioni per il nuovo anno scolastico è stabilito per venerdì 10 giugno 2022. Questo significa che la durata complessiva ammonta a 206 giorni, salvo modifiche che i singoli istituti devono comunicare alla regione.

Diverso invece è il discorso per la scuola d’infanzia, dove la fine dell’attività didattica è prevista per il 30 giugno 2022. In questo caso quindi la durata complessiva dell’attività sarà superiore, anche per consentire una migliore organizzazione delle vite familiari.

Regione Toscana calendario scolastico 2021/22 festività

Non solo giorni di lezione, la regione ha stabilito anche quelli di sospensione delle attività. Ecco l’elenco delle principali festività previste nell’anno scolastico 2021-22 dalla Toscana:

1° novembre: Tutti i Santi

8 dicembre: Immacolata Concezione

dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022: festività natalizie

dal 14 al 19 aprile 2022: festività di Pasqua

25 aprile: Festa della Liberazione;

1 maggio: Festa del Lavoro;

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica

In queste date, che rappresentano festività nazionali, gli alunni che frequentano le scuole a Firenze e nelle altre città toscane potranno restare a casa. In aggiunta, gli istituti potranno restare chiusi per la festività del patrono locale, qualora dovesse capitare in un giorno in cui è prevista l’attività (quindi non in un giorno di festa o di domenica). Viceversa il 30 novembre (festa della Toscana) non costituisce giorno di sospensione delle attività, che si svolgeranno quindi regolarmente.

Per ogni altra informazione potete scaricare il calendario in formato xls sul sito internet della regione.

CALENDARIO SCOLASTICO TOSCANA 2021 2022

E’ tutto per quanto riguarda il calendario scolastico 2021-22 della regione Toscana. Ricapitolando l’inizio è previsto il 15 settembre 2021, mentre la fine il 10 giugno 2022, per un totale di 206 giorni di scuola, almeno in quelle primarie e secondarie.

VEDI ANCHE: