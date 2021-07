Inizio scuola settembre 2021 Lazio. Ecco il calendario scolastico previsto a Roma e in tutta la regione. Date, durata e festività.

Inizio scuola 2021-22. La giunta del Lazio, dopo un confronto con l’ufficio regionale dell’istruzione, ha determinato il nuovo calendario scolastico. Il governatore Zingaretti e l’assessore a lavoro e scuola Di Berardino, hanno sottolineato l’importanza di questa decisione arrivata in tempi rapidi, per permettere alle strutture di garantire le lezioni in presenza.

Vediamo quali sono le date di inizio e fine lezioni 2021-22 e le festività previste durante tutto l’arco della anno.

Quando inizia la scuola nel Lazio 2021-22?

In questa regione le scuole inizieranno il 13 settembre 2021. In altre parole a Roma e in tutti gli istituti dislocati sul territorio regionale, sarà il secondo lunedì di settembre a dare il via all’attività didattica.

Questa indicazione fornita dalla regione vale per tutte le scuole, da quella primaria a quella secondaria, di primo e secondo grado. Stesso discorso per le scuole d’infanzia. Ognuna di queste può comunque, in autonomia e per esigenze specifiche, decidere di anticipare la data di inizio delle lezioni, come previsto dalla regione Lazio.

Quando finisce la scuola 2021-22 a Roma?

La fine dell’anno scolastico è invece previsto per mercoledì 8 giugno 2022. Come di consueto l’anno scolastico si svilupperà da settembre fino a inizio giugno, nelle scuole elementari, medie e superiori della capitale e su tutto il territorio regionale.

I giorni totali di lezione previsti sono 206, salvo modifiche al calendario che tuttavia non possono cambiare il giorno di chiusura delle lezioni. Solo per le scuole d’infanzia il termine dell’attività è prevista per il 30 giugno 2022. Ciò significa che in questo caso la durata totale sarà maggiore.

Calendario scolastico 2021/22 regione Lazio festività

Non solo date di inizio e fine, la regione ha stabilito pure i giorni in cui non si terranno le lezioni. Ecco l’elenco delle festività, quando le scuole resteranno chiuse (oltre a tutte le domeniche dell’anno):

1° novembre, festa di tutti i santi

8 dicembre, festa dell’Immacolata

dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, festività di Natale

dal 14 al 19 aprile 2022, festività di Pasqua

25 aprile, festa della liberazione

1° maggio, festa del lavoro

2 giugno, festa della repubblica

A questi giorni individuati dalla regione, che rappresentano feste nazionali, se ne potrà aggiungere un altro, ossia la festività del patrono. Essendo diverso il giorno in base alla località, non è detto che capiti in uno in cui si svolgono le lezioni, ma se così fosse gli studenti potranno restare a casa.

Queste in sostanza le informazioni principali sul calendario scolastico 21-22 Lazio e Roma. Ricapitolando le scuole riaprono il 13 settembre 2021 e chiudono l’8 giugno 2022. Nel mezzo chiusure previste solo per le festività stabilite, nella speranza che il covid non influisca nuovamente sul regolare svolgimento dell’attività didattica.

