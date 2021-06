Calendario scolastico Piemonte 2021 2022. Quando inizia e quando finisce la scuola a Torino e in tutta la regione. Date e periodi di vacanza.

Calendario scolastico 2021 22 approvato dalla giunta regionale del Piemonte, che ha stabilito le date di inizio e fine delle lezioni nelle scuole di primo e secondo grado, ma anche nelle scuole d’infanzia. Definiti inoltre i periodi di vacanza in cui gli studenti non avranno lezione.

Ecco tutte le decisioni prese dall’assemblea regionale guidata dal presidente Alberto Cirio, per il nuovo anno scolastico.

VEDI ANCHE: REGIONE PIEMONTE VOUCHER SCUOLA 2021-22 DOMANDA

Inizio anno scolastico 2021/22 Piemonte

La regione Piemonte ha scelto lunedì 13 settembre come data di inizio scuola 2021-22. Questo giorno segna l’avvio del nuovo anno scolastico sia per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, sia per quelle d’infanzia.

Quindi gli studenti che frequentano le scuole in questo territorio torneranno in aula poco prima di metà settembre, per poi proseguire le lezioni fino a giugno. Nel mezzo sono previste ovviamente anche vacanze in determinati periodi dell’anno. Il tutto nella speranza che la pandemia non interferisca ancora sull’attività didattica, come avvenuto lo scorso anno con l’obbligo di dad.

Fine e durata anno scolastico 2021-22 in Piemonte

La fine delle lezioni nelle scuole di primo e secondo grado, è prevista per mercoledì 8 giugno 2022. La regione ha stabilito una durata totale dell’attività didattica pari a 205 giorni.

Discorso diverso invece per le scuole d’infanzia, dove la fine è prevista per il 30 giugno 2022. In questo caso però, come riporta il sito della regione, le giornate di attività effettive saranno pari a 186. L’eventuale presenza della festività del santo patrono in un giorno scolastico ridurranno i giorni rispettivamente a 204 e 185.

Calendario scolastico Piemonte 2021/22 pdf

Ovviamente sono previsti anche periodi di vacanze all’interno del nuovo calendario scolastico del Piemonte. Ecco quali sono i giorni delle festività in cui non sono previste lezioni:

Natale , dal 24 dicembre al 7 gennaio 2022 (ritorno in aula previsto per il 10 gennaio visto che 8 e 9 gennaio sono sabato e domenica).

, dal 24 dicembre al 7 gennaio 2022 (ritorno in aula previsto per il 10 gennaio visto che 8 e 9 gennaio sono sabato e domenica). Carnevale , da sabato 26 febbraio a martedì primo marzo 2022. In queste giornate sarà però possibile per le scuole fare attività formative integrative per la diffusione e la cultura dello sport.

, da sabato 26 febbraio a martedì primo marzo 2022. In queste giornate sarà però possibile per le scuole fare attività formative integrative per la diffusione e la cultura dello sport. Pasqua, a partire da giovedì 14 fino a martedì 19 aprile 2022.

Oltre a queste festa è previsto un giorno di vacanza anche per il santo patrono, se cade in un giorno di scuola. In questo caso la data è diversa in base alle ricorrenze locali. Senza dimenticare poi le feste di una sola giornata come il 25 aprile o il 2 giugno.

Queste le date in cui gli alunni del Piemonte potranno restare a casa e godersi momenti di pausa dallo studio. Ma per vedere l’intero calendario, vi invitiamo a consultare le date presenti nel documento qui allegato in formato pdf da scaricare.

CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 PIEMONTE

Anche quest’anno il nuovo calendario scolastico è stato comunicato con largo anticipo dalla regione Piemonte. Il tutto nel rispetto della delibera regionale che garantisce un’organizzazione efficace dell’attività e un numero di giorni adeguato sia per scuole elementari, medie e superiori, che per quelle d’infanzia.

VEDI ANCHE: BONUS REGIONALI 2021 PER FIGLI STUDENTI