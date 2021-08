Inizio scuola settembre 2021 Abruzzo. Date calendario scolastico

Inizio scuola Abruzzo 2021 2022. Calendario scolastico regionale, festività incluse. Data fine e durata lezioni.

Inizio anno scolastico 2021/22 Abruzzo. Su proposta dell’Assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale, la giunta regionale ha definito il nuovo calendario scolastico. Quindi si conoscono primo e ultimo giorno dell’a.s. 2021-22 in Abruzzo, con differenze fra istituti in base ai diversi ordini e gradi.

Ecco quali sono tutte le date da segnare in rosso per gli studenti abruzzesi, incluse le feste in cui l’attività didattica è sospesa.

Quando inizia la scuola in Abruzzo 2021-22?

La regione guidata dal governatore Marsilio, ha stabilito il 13 settembre 2021 come primo giorno di scuola. Sarà quindi il secondo lunedì del mese a segnare la ripresa delle attività per le scuole di ogni ordine e grado della regione.

Si tratta di una ripartenza importante per il tessuto sociale regionale, che deve avvenire in sicurezza, come sottolineato dall’assessore Quaresimale. Anche per questo la regione ha destinato 1 milione di euro a favore degli istituti, per l’acquisto di termoscanner.

Inoltre, in base alla deliberazione approvata, le istituzioni scolastiche potranno selezionare l’orario didattico sulla base della settimana lunga (lunedì-sabato) o corta (lunedì-venerdì). Le scelte sono diverse in base ai rispettivi piani dell’offerta formativa e all’autonomia scolastica. Ma in linea generale la settimana corta riguarda le scuole secondarie.

Quando terminano e quanto durano le scuole in Abruzzo?

La conclusione dell’anno scolastico è prevista mercoledì 8 giugno 2022 per scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle di infanzia. In quest’ultimo caso infatti la fine delle attività avverrà il 30 giugno 2022. La scelta di queste date è in linea con questo deciso da altre regioni italiane.

La durata dell’attività didattica ammonta a 208 giorni nella scuola primaria (207 nel caso in cui la festa del patrono dovesse capitare in un giorno in cui è prevista lezione). Questo perché le attività si svolgono dal lunedì al sabato. Viceversa in quella secondarie di primo e secondo grado, le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, quindi in questo caso la durata ammonta a 173 giorni.

Calendario scolastico regione Abruzzo 2021/2022 festività

Oltre a regole, date di inizio e fine lezioni caso per caso, la regione Abruzzo ha anche definito il calendario delle festività 2021/2022. In aggiunta a tutte le domeniche (e sabato in alcuni casi) le lezioni non si terranno nelle seguenti occasioni:

1 novembre, festa di ognissanti

2 novembre, commemorazione dei defunti

8 dicembre, immacolata concezione

dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, per le festività natalizie

1 marzo 2022, decisione regionale

dal 14 al 19 aprile 2022, festività di Pasqua

25 aprile, festa della liberazione

1 maggio, festa dei lavoratori

2 giugno, festa della repubblica.

Queste le giornate in cui gli studenti delle scuole abruzzesi potranno restare a casa, oltre alla festa del patrono locale, qualora capitasse in un giorno di lezione.

E’ tutto sulle date di inizio e fine scuola 2021-22 in Abruzzo. Come visto il calendario scolastico prevede un primo giorno di scuola il 13 settembre e l’ultimo l’8 giugno. Le festività sono distribuite durante tutto l’arco dell’anno, mentre la durata cambia a seconda della scuola frequentata, con settimane lunghe o meno.

