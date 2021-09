Inizio scuola settembre 2021 Umbria. Date calendario

Inizio scuola in Umbria. Calendario scolastico regionale 2021/22, feste incluse. Date primo e ultimo giorno di lezione.

Inizio scuola Umbria. Settembre 2021 è il mese in cui riprendono le lezioni in tutta Italia, ma con alcune differenze sul primo giorno di lezione scelto dalle regioni e non solo.

Vediamo allora cosa prevede il calendario scolastico 2021 2022 stabilito dalla regione Umbria, sia per le scuole primarie e secondarie dell’obbligo, che per quelle d’infanzia.

VEDI ANCHE: INIZIO SCUOLA SETTEMBRE 2021 CALENDARIO TUTTE LE REGIONI

Quando inizia la scuola in Umbria 2021-22

La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’istruzione Paola Agabiti, ha stabilito la data del 13 settembre come primo giorno di scuola 2021. Si tratta del secondo lunedì del mese di settembre, è quanto prevede il calendario a.s. 21-22 a Perugia e nelle altre località di questo territorio.

Questa scelta è in linea con quella presa da altre regioni italiane e vale sia per le scuole primarie e secondarie (di I e II grado) sia per quelle d’infanzia. Una data che segna la ripresa delle attività didattiche in presenza, dopo un ultimo anno travagliato a causa della pandemia, con buon parte dell’anno in dad per gli studenti umbri.

Calendario scolastico Umbria, fine e durata lezioni

La fine dell’attività didattica è prevista per il 9 giugno 2022 per le scuole elementari, medie e superiori. Questo significa che gli alunni della regione potranno andare in vacanza già da venerdì 10 giugno. Si tratta di date in linea con altre regioni, ma leggermente posticipate rispetto a chi ha deciso di terminare prima.

Diverso invece è il discorso che riguarda le scuole d’infanzia, dove l’ultimo giorno è previsto il 30 giugno 2022. In questo caso la decisione è legata alle maggiori esigenze di organizzare la vita familiare.

In virtù di questo calendario, la durata delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie in Umbria ammonta 209 giorni complessivi. Mentre il numero cresce ulteriormente per quelle d’infanzia, visto che la data di fine lezioni è successiva.

Calendario scolastico regione Umbria 2021 2022 pdf

Le lezioni non si terranno tutte le domeniche dell’anno, ma sono previsti periodi di vacanze e festività anche durante l’anno. Si tratta in particolare di:

1 novembre, festa di tutti i santi

2 novembre, decisione regionale

8 dicembre, Immacolata Concezione

dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, vacanze natalizie

dal 14 aprile al 19 aprile 2022, vacanze di Pasqua

25 aprile 2022, Festa della Liberazione;

1 maggio 2022 (domenica), Festa del Lavoro

2 giugno 2022, Festa della Repubblica.

A queste feste potrà aggiungersi quella del Santo patrono, che si celebra in data diversa in base alla località, qualora dovesse cadere in un giorno in cui è prevista lezione. Di seguito il pdf da scaricare, tratto dalla Usr regionale, con tutte le decisioni e le altre informazioni sul nuovo calendario scolastico in Umbria.

CALENDARIO SCOLASTICO 2021 2022 REGIONE UMBRIA DELIBERA

E’ tutto per quanto riguarda l’inizio scuola 2021-22 regione Umbria. Come visto il primo giorno in calendario è il 13 settembre, mentre la fine è prevista per il 9 giugno 2022. Nel mezzo diverse festività permetteranno agli studenti di avere qualche giorno di vacanza.

VEDI ANCHE: