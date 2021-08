Green pass cosa non si può fare e dove non si può andare

Green pass dal 6 agosto dove serve. Ecco cosa non si può fare senza il certificato verde, incluse le regole in vigore da settembre per treni, aerei e spostamenti.

Green pass, da oggi scatta l’obbligo di mostrare il certificato vaccinale in Italia (dai 12 anni in su) per svolgere determinate attività. Ma dal primo settembre se ne aggiungeranno altre, al fine di contenere i contagi causati dalla variante delta.

Vediamo l’elenco di cosa non si può fare e di dove non si può andare attualmente e a partire da settembre.

Dove non si può andare senza green pass?

Dal 6 agosto il possesso del green pass è obbligatorio, per l’accesso a:

bar e ristoranti al chiuso fiere eventi sportivi musei concerti cinema teatri congressi concorsi pubblici piscine e palestre al chiuso sale bingo parchi tematici e di divertimento alle feste di nozze per visitare le RSA per accedere a sale d’attesa nel pronto soccorso e nei reparti d’ospedale.

Green pass obbligatorio trasporti, scuola e università

Abbiamo visto la lista delle attività per cui bisogna necessariamente avere il certificato. Ma attenzione perché dal primo settembre 2021 gli obblighi di esibire il documento si allargano ulteriormente. In particolare, oltre che nei casi già in vigore da agosto, il nuovo decreto covid ne prevede l’obbligo anche per gli spostamenti (di lunga percorrenza) effettuati con:

treni (come Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità)

aerei

navi e traghetti

autobus che collegano due regioni

auto usate per servizi di noleggio con conducente.

Quindi, ad esempio se avete pianificato una vacanza a settembre, tenete conto che non potrete spostarvi con uno di questi mezzi, senza avere il certificato verde.

Inoltre, l’obbligo di green pass dal primo settembre varrà anche per:

il personale scolastico (insegnanti, presidi, ausiliari, tecnici e amministrativi)

solo nelle università, anche per gli studenti.

Queste, in sintesi cosa non si può fare e dove non si può andare senza il green pass. Già da agosto i divieti sono numerosi, ma dal primo settembre saranno ancora maggiori.

