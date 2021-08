Serve il green pass per andare in Sardegna? Vediamo la situazione attuale e le ultime news.

Servirà il green pass per andare in Sardegna? No, al momento no. Inizialmente sembrava di sì, ma il nuovo decreto Covid è chiaro: al momento è sufficiente la vaccinazione, poter dimostrare di aver avuto il Covid ed essere guariti, oppure un tampone fatto entro le 48 ore dalla partenza.



Questo vale per tutti gli spostamenti interni all’Italia, dunque Sardegna compresa, sia per i traghetti sia per gli aerei. I mezzi pubblici possono essere presi senza il green pass. Fino a ieri sembrava che si sarebbe andati proprio nella direzione opposta, ma per ora la famosa “stretta” non è così stretta.

Lo sarà probabilmente più avanti, anche sugli spostamenti. Il green pass sarà obbligatorio per tutta una serie di attività dal 6 agosto, ma sugli spostamenti la discussione è ancora in corso. Sul trasporto locale non si è ancora trovata la quadra: è probabile che con la riapertura delle scuole, dopo le vacanze, il green pass sarà obbligatorio anche per bus e metropolitane.

Sardegna e green pass

Dunque al momento, per andare in Sardegna, è sufficiente avere i requisiti elencati sopra.

Ovvero un certificato di guarigione avvenuta, una vaccinazione (prima dose o seconda dose), oppure un tampone fatto entro le 48 dalla partenza. Quest’ultimo, per i non vaccinati, è l’unica soluzione.

Ricordiamo che i tamponi vengono effettuati ormai ovunque, comprese le farmacie e in molti aeroporti poco prima di partire, con referto quasi immediato.

Non è più necessario, come mesi fa, registrarsi ad alcuna app o piattaforma regionale, ma semplicemente avere i documenti che certifichino la propria negatività al virus in questo momento.



Sardegna e covid

La situazione potrebbe anche rapidamente cambiare, visto che – soprattutto a causa della variante Delta – in Sardegna aumenta il numero dei contagi da Covid.

