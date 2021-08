Inizio scuola a Bari. Regione Puglia calendario scolastico 2021/2022, date primo e ultimo giorno di lezione.

Inizio scuola Puglia 2021 2022. La regione del governatore Michele Emiliano, dopo un confronto con le organizzazioni sindacali, ha stabilito il calendario per l’anno scolastico 2021 2022.

Ecco allora quali sono le date di inizio e fine lezioni a Bari e in tutte le altre località della regione, ma anche quali sono le festività distribuite durante l’anno.

Quando inizia la scuola in Puglia 2021 2022?

Il primo giorno di scuola del nuovo anno in Puglia, sarà il 20 settembre 2021, per gli istituti primari e secondari (di 1° e 2° grado), ma anche per quelli d’infanzia. Si tratta di un lunedì, esattamente il terzo del mese di settembre, quindi qualche giorno dopo rispetto a quanto stabilito da diverse altre regioni italiane.

Questa data scelta dalla giunta, segnerà il ritorno delle lezioni in presenza per tutti gli studenti della Puglia. La scelta, oltre che per ragioni riguardanti il territorio (qui infatti l’estate spesso si prolunga anche al mese di settembre, visto il clima mite) ha anche un’altra motivazione. Si tratta di consentire agli alunni dai 12 anni in poi, di completare il ciclo di vaccinazione anti covid-19 e permettere loro di tornare all’attività didattica in sicurezza.

Quando finisce la scuola 2021-22 in Puglia?

Il termine delle lezioni è invece stabilito per giovedì 9 giugno 2022, ma solo per le scuole primarie e secondarie. Quelle di infanzia, infatti, chiudono la loro attività il 30 giugno 2022, sempre di giovedì.

Quindi la durata complessiva dell’attività didattica è diversa per i due casi. In particolare, per elementari, medie e superiori ammonta super i 200 giorni, mentre per quelle d’infanzia ne sono previsti di più, visto che il termine delle lezioni arriva circa 20 giorni dopo. Il motivo è quello di permettere una migliore organizzazione della vita ai nuclei familiari.

Calendario scolastico 2021-22 Puglia, date festività

Per gli studenti della regione quindi si preannuncia un anno scolastico all’insegna della normalità, con lezioni in presenza e stop all’attività didattica solo la domenica e durante le feste. Queste ultime sono così individuate durante l’anno:

1 e 2 novembre, rispettivamente festa di tutti i santi e dei defunti

8 dicembre, festa dell’Immacolata

dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022, per le festività natalizie

dal 14 al 19 aprile 2022, per le festività di Pasqua

25 aprile, festa della liberazione

1 maggio, festa dei lavoratori

2 giugno, festa delle Repubblica.

A questi giorni potrà aggiungersi la festa patronale, che però prevede date diverse da località a località. Quindi solo nel caso in cui dovesse capitare in un giorno in cui è prevista lezione, gli studenti del luogo interessato potranno restare a casa. Di seguito tutte le informazioni sul calendario a.s. 2021/2022, tratte direttamente dal sito della regione.

E’ tutto sull’inizio scuola 2021 a Bari e in Puglia. Come visto il calendario scolastico regionale prevede un inizio posticipato al 20 settembre, mentre l’ultimo giorno si svolgerà il 9 giugno 2022 (30 giugno per le scuole d’infanzia).

