Calendario scolastico Veneto 2021 2022. Quando ricomincia la scuola nella regione? Date inizio e fine, durata e festività.

Inizio scuola 2021/22 Veneto. La regione ha approvato il nuovo calendario scolastico tramite deliberazione n.764 del 15/06/2021. Con questa scelta l’assemblea, presieduta dal governatore Luca Zaia, ha stabilito non solo quando comincia la scuola, ma anche quando finisce e tutti i giorni festivi previsti durante l’anno.

Ecco allora tutte le date del calendario a.s. 2021 22 per gli studenti del Veneto.

Quando inizia la scuola in Veneto?

La giunta regionale ha previsto come giorno di inizio dell’attività didattica il giorno 13 settembre 2021. Quindi il secondo lunedì del mese di settembre, segnerà il rientro in aula per gli alunni delle scuole primarie e secondarie (di 1° e 2° grado) in Veneto. La stessa data riguarda anche le scuole d’infanzia.

Eventuali adattamenti di queste disposizioni possono essere comunicate dalla singole scuole tramite un modello online. In generale però bisogna seguire le istruzioni fornite dalla regione, quindi cambi di date potranno esserci solo in casi particolari. Inoltre, non dovranno comportare una perdita delle lezioni per un numero maggiore di 3 giorni durante l’intero anno.

Calendario scolastico Veneto 21/22 fine e durata

La regione ha deliberato anche l’ultimo giorno di scuola, previsto per mercoledì 8 giugno 2022. Quindi la durata del nuovo anno scolastico prevede complessivamente 205 giorni di attività didattica. Questo salvo modifiche del calendario o la presenza di feste patronali, diverse da comune a comune, che possono far diminuire di 1 giorno questo numero.

Diversa invece è la data di fine lezioni per le scuole d’infanzia, prevista dalla regione per il 30 giugno 2022. In questo caso quindi il totale dei giorni di attività didattica sarà maggiore.

Veneto, calendario scuola 2021/22 elenco festività

Oltre alle date di inizio e fine attività didattica, il calendario prevede una serie di festività dove gli studenti potranno restare a casa. In aggiunta a tutte le domeniche, le date individuate dalla regione in cui non si terranno le lezioni, sono:

1° novembre, festa di tutti i santi

8 dicembre, Immacolata Concezione

dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022, festività natalizie

28 febbraio, 1 e 2 marzo 2022, per carnevale e il giorno delle ceneri

dal 14 al 19 aprile 2022, festività pasquali

25 aprile, anniversario della liberazione

1° maggio, festa del lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

Ogni altra informazione sul calendario scolastico è disponibile sul sito del Bur regionale, inclusi i documenti in formato pdf da scaricare.

BUR REGIONE VENETO CALENDARIO SCOLASTICO 21/22

E’ tutto sulla data di inizio scuola 2021 in Veneto. Come visto dal calendario scolastico 21/22 stabilito dalla regione si partirà il 13 settembre, mentre l’ultimo giorno di scuola sarà l’8 giugno 2022 (30 giugno solo per quelle d’infanzia). Nel mezzo sono previste diverse soste per le festività nazionali ed eventualmente per quelle patronali.

