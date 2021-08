Inizio scuola settembre 2021 Fvg. Calendario e festività

Calendario scolastico 2021 2022 Friuli Venezia Giulia, vacanze incluse. Date inizio e fine nuovo anno scolastico Fvg.

Inizio scuola in Friuli, con delibera n. 790 21/05/21 l’assemblea regionale ha approvato il calendario scolastico 2021-22. Si conoscono quindi sia le date di riapertura scuole in Friuli Venezia Giulia, sia quelle di chiusura (incluse le feste distribuite durante l’anno).

Ecco allora le date del primo e dell’ultimo giorno di scuola, la durata dell’attività didattica e i giorni di sospensione delle lezioni.

Quando iniziano le scuole in Fvg?

La regione del governatore Massimiliano Fedriga ha scelto il 16 settembre 2021 come inizio del nuovo anno scolastico. Questa data vale sia per le scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, sia per quelle d’infanzia.

La ripresa delle lezioni in Friuli avverrà quindi di giovedì, esattamente all’inizio della seconda metà del mese di settembre. Questa scelta è leggermente posticipata rispetto a quella fatta da altre regioni italiane, che hanno deciso di partire il 13, come nel caso del Veneto.

Tuttavia in linea con quanto stabilito in questo territorio anche lo scorso anno. Quindi dal 16 riprendono regolarmente le lezioni in presenza a Trieste e negli istituti delle altre città friulane, nel rispetto delle regole anti contagio.

Quando finisce la scuola 2021-22 in Friuli?

La fine dell’attività didattica nelle scuole primarie e secondarie è prevista per sabato 11 giugno 2022. Anche in questo caso qualche giorno dopo rispetto a quanto deciso in buona parte delle regioni italiane.

Viceversa per le scuole d’infanzia l’ultimo giorno in calendario è il 30 giugno 2022, per garantire una migliore organizzazione delle vite familiari.

Di conseguenza la durata complessiva delle lezioni ammonta a 207 giorni per le scuole elementari, medie e superiori. Mentre il totale sale a 223 giorni per quelle d’infanzia, visto che la fine delle attività arriva più tardi.

Calendario ufficiale a.s. 2021-22 Fvg, festività

Gli studenti che frequentano le scuole in Friuli, oltre a tutte le domeniche, potranno restare a casa nelle seguenti giornate individuate dalla regione:

1° novembre: festa di tutti i Santi

8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione

dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, festività natalizie

28 febbraio, 1 e 2 marzo, festività di carnevale

dal 14 al 19 aprile festività di Pasqua

25 aprile, Anniversario della Liberazione

1° maggio, Festa del lavoro

2 giugno, Festa nazionale della Repubblica.

A questi giorni di vacanza si potrebbe aggiungere l’eventuale presenza del santo patrono, che cade in giorni diversi in base alla località di riferimento. In tali date, le lezioni saranno sospese se previste. Tutte le altre informazioni sul calendario a.s. 2021-22 del Friuli Venezia Giulia sono reperibili nella delibera in formato pdf da scaricare, di seguito allegata.

CALENDARIO SCOLASTICO 2021 2022 FVG DELIBERA REGIONALE

Queste tutte le decisioni prese dalla regione Friuli su inizio e fine scuola 2021-2022. In sintesi si parte il 16 settembre e si termina l’11 giugno 2022, garantendo così agli alunni ben oltre 200 giorni di lezione effettiva. Salvo che non ci siano nuovi problemi legati al covid che ovviamente nessuno si augura.

