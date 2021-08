Inizio scuola settembre 2021 Sicilia. Date calendario e feste

Inizio scuola in Sicilia. Calendario scolastico 2021/22 a Palermo e in un tutta la regione, festività incluse.

Inizio scuola 2021/22 Sicilia. L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione, Roberto Lagalla, ha firmato il decreto che fissa le date del nuovo calendario scolastico, per gli istituti di ogni ordine e grado.

All’intero di questo provvedimento sono delineate le date di inizio e fine attività didattica, i giorni totali di lezione e le festività presenti durante l’anno.

Quando inizia la scuola 2021 2022 in Sicilia?

In base alle decisioni della giunta regionale del governatore Musumeci, le lezioni inizieranno il 16 settembre 2021. Quindi il primo giorno di scuola in questa regione sarà un giovedì di metà mese.

Questa la data che segna il ritorno in classe per gli studenti della scuola dell’obbligo (elementari e medie) e delle superiori. Stesso giorno scelto anche per le scuole d’infanzia.

Si tratta di una decisione in linea con la tradizione della regione e simile a quella fatta da altri territori del sud Italia, dove spesso l’estate si prolunga anche a settembre. Le lezioni poi si svolgeranno in presenza, al riguardo l’assessore Lagalla ha dichiarato: “lavoriamo coerentemente con quanto stabilito dal Comitato tecnico scientifico nazionale, per garantire agli studenti un inizio anno in piena sicurezza“.

Anno scolastico 2021/2022 Sicilia, fine e durata

L’ultimo giorno di scuola per le primarie e secondarie (di primo e secondo grado) è previsto per il 10 giugno 2022. In questo caso si tratta di un venerdì e di una data leggermente posticipata rispetto ad altre regioni.

Ne consegue che la durata complessiva dell’attività didattica è pari a 207 giorni, oppure 206 nel caso in cui il santo patrono locale dovesse capitare in un giorno in cui è prevista lezione.

Nelle scuole d’infanzia invece, la fine dell’attività didattica arriverà il 30 giugno 2022, ossia 20 giorni dopo le altre. Quindi la durata delle lezioni in questo caso è maggiore.

Calendario scolastico Sicilia 2021/2022 festività

Non solo inizio, fine e durata, la giunta regionale siciliana ha stabilito anche i giorni in cui gli studenti di Palermo, Catania e le altre città dell’isola, potranno restare a casa. Nello specifico, oltre a tutte le domeniche dell’anno, sono queste le festività previste:

1 novembre, festa di tutti i santi

8 dicembre, festa dell’immacolata

dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, festività di Natale

dal 14 aprile al 19 aprile 2022, festività di Pasqua

25 aprile, festa della liberazione

1 maggio, festa dei lavoratori

2 giugno, festa della repubblica.

Inoltre, la regione comunica sul suo sito, che le istituzioni scolastiche possono stabilire eventuali ulteriori sospensioni delle lezioni, per un massimo di tre giorni. Infine, il 15 maggio 2022, data che rappresenta la festa dell’autonomia siciliana, l’attività didattica si svolgerà regolarmente. Tuttavia ci saranno specifici momenti di aggregazione per approfondire i temi di storia e identità regionale.

Queste le notizie per quanto riguarda l’inizio e la fine dell’anno scolastico 2021-22 in Sicilia. Oltre a queste date, la regione ha definito anche le ricorrenze previste durante l’anno e le regole da rispettare per eventuali altri giorni di sospensione delle lezioni, da svolgere in sicurezza e in presenza.

