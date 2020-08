Canzoni, arrivati a fine estate ecco i 5 tormentoni più votati del nostro sondaggio 2020

E’ stata una strana estate, per tanti motivi, ma una cosa non sono mancati: i tormentoni estivi! Decine, centinaia, stranieri ma soprattutto italiani. A inizio estate abbiamo lanciato un sondaggio sui tormentoni dell’estate 2020, e ora che siamo alla fine, ecco i risultati. Ecco i tormentoni 2020 votati da voi.

Tormentoni 2020: i più votati, TOP 5

Ed ecco il risultato del sondaggio sulle canzoni dell’estate 2020:

Boomdabash & Alessandra Amoroso – Karaoke (46.03%) Irama – Mediterranea (20.63%) Tiziano Ferro e Jovanotti – Balla per me (6.35%) J-Ax – Una voglia assurda (6.35%) Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini – La Isla (4.76%) / Lady Gaga – Stupid Love (4.76%) [pari]

Canzoni estate 2020: poche sorprese, molte conferme

Dunque, come previsto a inizio estate, il tormentone 2020 è Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso: ha preso quasi metà dei voti totali, sbaragliando i concorrenti.

E infatti a estate ormai finita è tuttora il singolo più passato in radio. Su Youtube, sommando le views dei vari canali, si va oltre le 80 milioni di visualizzazioni. Insomma il tormentone 2020 è Karaoke.

Poi abbiamo Mediterranea di Irama, bravo e giovane autore di canzoni, l’unico che si è avvicinato ai voti presi da Karaoke nel sondaggio.

A seguire due star come Tiziano Ferro e Jovanotti con Balla per me, poi l’ennesimo tormentone di J-Ax “Una voglia assurda” (che abbiamo messo tra i tormentoni più brutti dell’estate 2020), e al quinto posto Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini con “La Isla”, pari merito con “Stupid Love” di Lady Gaga, che ha sbaragliato agli MTV Video Awards con la sua “Rain on Me” assieme ad Ariana Grande.

Seguono tutti gli altri tormentoni estivi: Ringo Starr dei Pinguini tattici nucleari, Guaranà di Elodie, Good Times di Ghali e così via.

Tormentoni estate 2020, poche sorpresa, anzi nessuna

Insomma, nessuna sorpresa: come ogni anno in Italia le canzoni che diventano tormentoni sono soprattutto italiane. Va ancora il brano spagnoleggiante, meno quelli stranieri, tranne qualche eccezione. I nomi sono più o meno gli stessi dell’estate 2019, e – siamo pronti a scommettere – anche di quella 2021!

Eppure di canzoni belle, anche tra quelle estive, qualcuna c’era, ma – ad eccezione forse di Mediterranea di Irama – faticano a sfondare. Sembra che il tormentone estivo debba per forza essere poco impegnativo e fatto un po’ alla buona per piacere. Che ci vogliamo fare? E’ il pop, bellezza!

Altra certezza: coronavirus, pandemia globale, economia in crisi, morti, disperazione, ma gli italiani in estate hanno comunque – o forse a maggior ragione – voglia di leggerezza e allegria. Ed ecco perché i tormentoni non sono mancati nemmeno quest’anno. Chiudiamo celebrando dunque la canzone vincitrice, per chi non l’avesse mai sentita, ovvero Karaoke:

E invitandovi però anche ad altri ascolti, con le nostre altre playlist!

Buon ascolto!

