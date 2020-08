Canzoni. Un’estate davvero magica quella del 1990 con brani diventati celebri. Ve le ricordate tutte? Vediamo e ascoltiamo le 10 più famose. Playlist

Una delle canzoni del 2020 è senza dubbio “1990” di Achille Lauro, anno di nascita dell’artista. Questo brano è diventato uno dei tormentoni del momento, ma quali erano le hit estive di quell’anno, del 1990? Non un anno qualsiasi. Un anno magico, anzi soprattutto un’estate magica, quella dei mondiali di calcio giocati proprio in Italia. Ecco la top 10 delle canzoni di quella calda estate del 1990! Vediamo quante ne conoscete!

Le canzoni del 1990. Classifica delle hit più famose – TOP 10

1) Un’Estate italiana (To be number one) – Edoardo Bennato & Gianna Nannini

Produzione di Giorgio Moroder, questa è stata la colonna sonora dell’estate del 1990. Il singolo più venduto e ascoltato per molti, molti mesi. Milioni di italiani e italiane la ascoltavano e la cantavano mentre Totò Schillaci segnava gol! Da molti è ricordata come “Notti magiche”, per via del celebre ritornello “Notti magiche / Inseguendo un goal / Sotto il cielo / Di un’estate italiana”. Un classico della musica pop italiana.

2) Vattene amore – Amedeo Minghi & Mietta

E a proposito di classici, eccone un altro indimenticabile. Anche questa da molti viene ricordata con un altro titolo, ovvero “Trottolino amoroso”, sempre per il famoso ritornello. Scritta da Amedeo Minghi e da Pasquale Panella e cantata da Mietta (con Amedeo Minghi), arrivò terza al festival di Sanremo 1990. Ma diventò una delle canzoni simbolo di quel periodo. Il testo di questa canzone d’amore, apparentemente semplice ma in realtà criptico, è oggi molto rivalutato e il ritornello resta uno dei più famosi della storia della canzone italiana.

3) Another day in Paradise – Phil Collins

Ebbene sì, nel 1990 tra i tormentoni c’era Phil Collins, leggendario cantautore britannico e componente dei Genesis. Non per fare un discorso retorico, però pensate un po’ che tormentoni di qualità c’erano trent’anni fa! “Another day in Paradise” è uno dei più grandi successi di sempre di Collins e nel 1990 era ai primi posti delle classifiche di mezzo mondo. Il video ha oggi quasi 350 milioni di visualizzazioni su Youtube.

4) Sotto questo sole – Francesco Baccini & Ladri di Biciclette

Chi se la ricorda? Fu un vero e proprio tormentone. Se eravate vivi negli anni ’90 è molto probabile che sentendo le parole “sotto questo sole” vi venga automaticamente da aggiungere “è bello pedalare”. Era la hit dell’estate assieme a “Un’Estate italiana”, e vinse il Festivalbar, risultando il tormentone dell’estate ma anche il quarto singolo più venduto in italia in tutto l’anno. Un grande successo per una canzone pop ancora oggi leggera e godibile, una perfetta canzone sull’estate.

5) Vogue – Madonna

Naturalmente non poteva mancare lei, la regina del pop anni 80-90, ovvero Madonna. Pubblicata nell’album “I’m Breathless”, Vogue fu una delle canzoni più trasmesse dalle radio nell’estate del 1990, in Italia e nel resto del mondo, e vendette milioni di copie. Famoso anche il videoclip in bianco e nero, con un ballo che influenzerà molti video successivi.

6) I can’t stand it – Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood

Ok, qua siamo in campo meteore e cantanti scomparsi. Eppure questa canzone fu un grande tormentone nell’estate 1990! I Twenty 4 Seven erano un gruppo olandese tra dance, house e rap. “I can’t stand it”, assiemne a Captain Hollywood fu proprio il loro debutto e il primo grande successo mondiale. Ve la ricordate?

7) I’ve been thinking about you – Londonbeat

Altro gruppo dance anni Novanta che forse a qualcuno non dirà nulla, mentre altri se li ricorderanno. In Italia i Londonbeat ebbero grande successo proprio con questa canzone, una delle più ascoltate e ballate nel 1990.

8) Nothing compares 2 U – Sinead O’Connor

La canzone più famosa di Sinead O’Connor uscì proprio a inizio 1990, diventando una delle più ascoltate non solo durante l’estate, ma tutto l’anno. Scritta da Prince, fu portata al successo mondiale dalla splendida versione della cantante irlandese, una malinconica canzone d’amore, famosa per l’interpretazione di Sinead O’Connor e per il videoclip di successo trasmesso in continuazione da MTV.

9) I’m your baby tonight – Whitney Houston

Non poteva mancare un’altra regina degli anni 90, nonché una delle voci più belle di sempre della musica pop, ovvero Whitney Houston. Meno tradizionale rispetto ai suoi brani precedenti, aveva uno stile R&B contemporaneo, tra la dance e l’urban pop, e ottenne un successo mondiale clamoroso. E’ una delle canzoni più belle e famose di Whitney Houston e ovviamente dell’anno 1990.

10) Disperato – Marco Masini

Concludiamo la top 10 di quell’anno particolare con un classico di Marco Masini. Fu il debutto del cantante e partecipò all’edizione di Sanremo di quell’anno arrivando primo tra le Novità. Rimase nella top 20 dei singoli più venduti per quasi tutto l’anno, aprendo una strada di successi al cantante fiorentino.

Le altre canzoni del 1990

Queste le prime 10, ma scorrendo i 100 singoli più venduti del 1990 subito dopo troviamo un classico dei Pooh come “Uomini soli” (che vinse Sanremo quell’anno), “Scandalo” della grande Gianna Nannini e “Praying for time di George Michael”.

E non è finita, vediamo se vi ricordate queste: “Enjoy the silence” dei Depeche Mode, “The Power” degli Snap, “Bella signora” di Gianni Morandi, e ancora “Tu… sì” di Mango, “So hard” degli Pet Shop Boys e “Cradle of love” di Billy Idol.

Scorrendo la lista troviamo anche Mia Martini, Elio e le Storie Tese, Paola Turci, Vasco, Fiordaliso e perfino un giovanissimo Fiorello. Questa era la musica pop del 1990!

