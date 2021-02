Sanremo 2021, chi sono i favoriti per la vittoria del Festival? Quote e nomi possibile vincitore, secondo i siti di scommesse.

Sanremo 2021: quote scommesse. Con l’inizio della kermesse musicale italiana ormai imminente, parte anche il toto-nomi su quelli che potrebbero essere i candidati alla vittoria finale.

Come sempre, infatti, è tanta la curiosità di sapere quali saranno le canzoni e i cantanti protagonisti del Festival, destinati a vincerlo e a tenerci inevitabilmente compagnia nei prossimi mesi, alla radio e non solo.

Quote scommesse: i favoriti Sanremo 2021

Quindi, in questa 71° edizione sarà qualche giovane emergente a vincere? Magari una delle nuove stelle del rap italiano o perché no dell’Indie pop tanto di moda negli ultimi anni. Oppure avrà la meglio qualche cantante interprete del pop italiano e già noto non solo al pubblico dei più giovani?

Cerchiamo di capirlo qui di seguito, prendendo in esame le quote proposte dai siti di scommesse. I bookmaker sembrano già avere le idee chiare su chi potrebbe essere il vincitore finale. Tuttavia su alcuni cantanti non si trovano d’accordo fra loro e questo apre a possibili sorprese.

Quote vincitori Snai Sanremo 2021

Il bookmaker Snai considera favoriti per la vittoria finale, il duo di cantautori siciliani Colapesce Dimartino, a quota 6.00.

Subito dopo c’è la coppia Fedez e Francesca Michielin, che si presentano al festival con la canzone intitolata “Chiamami per nome“, a quota 7.50. Stessa quota per il gruppo dei Maneskin. Segue a quota 8.00 il gruppo de La Rappresentante Di Lista, che partecipa alla 71° edizione di Sanremo con il brano dal titolo “Amare”.

Poi c’è un folto gruppo di artisti a quota 10.00, nello specifico: Willie Peyote, Max Gazzè, Coma Cose e la rapper Madame. A seguire tutti gli altri, da Annaslia a Giaia eccetera, con quote sempre più alte e dunque meno probabili per la vittoria finale secondo questo sito di scommesse.

Quote Sanremo 2021 Eurobet

Queste invece le quote del sito di scommesse Eurobet, per quanto riguarda il vincitore di Sanremo 2021 aggiornato a oggi.

Come si può notare anche in questo caso la coppia Colapesce Dimartino risulta favorita, ma alla pari del duo Fedez-Michielin. Anche La rappresentante di Lista e Willie Peyote godono del favore dei pronostici (quota 6.00), mentre a seguire a differenza di Snai ci sono nomi diversi.

Stiamo parlando di Bugo, cantante diventato famoso anche per quanto accaduto lo scorso anno con Morgan, del cantautore Aiello e di Ermal Meta, tutti a quota 8.00. Con quote più elevate tutti gli altri.

Sanremo 2021 quote favoriti: potrebbero cambiare

Per chi ama cantanti più tradizionali come Francesco Renga e Orietta Berti, i siti di scommesse danno ben poche speranze di vittoria. Infatti, sono gli artisti con le quote più alte, ossia quelli più sfavoriti.

Ma attenzione perché si tratta di semplici pronostici, le esibizioni poi potrebbero cambiare le carte in tavola e mettere in luce altri cantanti ad ora meno quotati per vittoria finale. Qualche esempio? Magari il rapper Random oppure Malika Ayane, che ha già partecipato 5 volte alla manifestazione, o altri ancora.

Se così fosse poi anche le quote potrebbero subire delle modifiche ed indicare altri nomi per il successo finale. Insomma non ci resta che attendere l’inizio del festival della musica italiana per scoprirlo. Intanto le attuali quote indicano già i primi favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2021.

