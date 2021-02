Sanremo 2021: quando inizia e quando finisce il Festival della canzone italiana. Date e calendario delle serate.

Sanremo 2021: il Teatro Ariston si prepara ad accogliere la 71°edizione del Festival della canzone italiana. Il conto alla rovescia per l’arrivo dello spettacolo musicale più amato nel nostro paese è partito.

La conduzione dell’evento sarà ancora affidata ad Amadeus, direttore artistico della manifestazione per il secondo anno di fila. La trasmissione televisiva sarà garantita come di consueto in diretta su Rai 1. E nonostante qualche problema causato dall’emergenza covid, come lo slittamento dell’inizio e non solo, la kermesse si svolgerà.

Per questo gli appassionati di musica e di spettacolo vogliono sapere quando faranno Sanremo 2021? Ed è proprio di questo che parliamo qui di seguito, ossia del calendario e delle date di inizio e fine Festival 2021.

Sanremo 2021 quando inizia

L’emergenza coronavirus non impedirà lo svolgimento dell’evento, ma ha causato lo slittamento di un mese della data di inizio. Infatti negli scorsi anni il festival si è sempre tenuto nel mese di febbraio, mentre quest’anno si svolgerà a marzo.

Nello specifico la data inizio della kermesse è prevista per martedì 2 marzo, quando saliranno per la prima volta sul palco in cantanti in gara. In questa serata e nelle successive quattro la competizione canora si svolgerà e si arriverà fino alla serata finale, quando verrà decretato e premiato il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Tale epilogo è previsto per sabato 6 marzo, che rappresenta dunque la data finale del festival 2021.

Sanremo 2021 quanto dura, date delle serate

Quindi ricapitolando la settantunesima edizione del festival dura 5 giorni, per altrettante serate. Ecco il programma con le date in cui si svolgeranno tutte le serate del Festival di Sanremo 2021, salvo cambiamenti:

martedì 2 marzo prima serata

mercoledì 3 marzo seconda serata

giovedì 4 marzo terza serata

venerdì 5 marzo quarta serata

sabato 6 marzo serata finale.

Queste tutte le date confermate dalla Rai e dal direttore artistico.

Festival di Sanremo covid e ultime news

Abbiamo visto quando inizia e quando finisce il Festival di Sanremo 2021, una manifestazione che da tantissimi anni porta gioia e musica nelle case degli italiani. Tuttavia non si può nascondere che quella di quest’anno sarà un’edizione insolita, a causa dell’emergenza coronavirus.

Non a caso la Rai ha stilato un protocollo per lo svolgimento in sicurezza del Festival, che in sintesi prevede:

l’ assenza di pubblico all’interno dell’Ariston

all’interno dell’Ariston lo stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati al festival.

Tale protocollo è stato presentato al Cts. Si tratta di decisioni molto sofferte, a cui Amadeus fino all’ultimo ha cercato di opporsi proponendo soluzioni alternative. Tuttavia per ragioni di sicurezza l’azienda ha deciso così e il direttore artistico ha dovuto adeguarsi.

Queste in sintesi tutte le ultime notizie su quando inizia e quando finisce il Festival di Sanremo 2021. Le date sono state decise e nonostante l’assenza del pubblico e degli eventi collegati, il Festival animerà ancora le serate del pubblico, che potrà godersi la musica dei migliori cantanti italiani da casa. Seppur in un contesto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.

