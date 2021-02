Sanremo news. Ecco chi sono presentatori, ospiti e super ospiti che saranno sul palco di Sanremo 2021.

Sanremo 2021. La 71° edizione del Festival sarà ricca di musica come da tradizione, ma anche uno spettacolo a tutto tondo, grazie ai tanti personaggi che animeranno le 5 serate in programma.

Non a caso diversi presentatori affiancheranno il direttore artistico Amadeus, alla conduzione del Festival. Fra questi personaggi dello spettacolo, della musica e dello sport. Senza dimenticare gli ospiti e i super ospiti, ovvero i grandi nomi pronti a garantire spettacolo sul palco dell’Ariston. Scopriamo allora qui di seguito di chi si tratta, fra quelli già annunciati.

Chi presenta Sanremo 2021

Come sappiamo il presentatore di questa edizione sarà ancora Amadeus, alla sua seconda consecutiva. Pure a Sanremo 2021 Fiorello sarà sempre al suo fianco, pronto ad intrattenere il pubblico con la sue gag e la sua comicità.

Ma ad affiancare il direttore artistico ci saranno anche diverse donne come di consueto nel Festival della musica italiana. Ecco la lista di quelle annunciate fino a ora:

Naomi Campbell, la super modella e attrice britannica, ci sarà durante la prima serata del Festival.

la super modella e attrice britannica, ci sarà durante la prima serata del Festival. Elodie , la famosa cantante italiana che ha partecipato alla passata edizione del festival, ma che quest’anno sarà presente in veste di presentatrice durante la seconda serata.

, la famosa cantante italiana che ha partecipato alla passata edizione del festival, ma che quest’anno sarà presente in veste di presentatrice durante la seconda serata. Matilde De Angelis, la giovane attrice italiana, che affiancherà Amadeus nella conduzione della terza serata.

la giovane attrice italiana, che affiancherà Amadeus nella conduzione della terza serata. Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva, che presenterà la quarta serata.

Cast sanremo 2021, ospiti e super ospiti

Non solo presentatori d’eccezione, infatti il cast di Sanremo 2021 è ricco anche di ospiti d’eccezione. Alcuni di questi saranno fissi durante tutte le serate, altri invece ci saranno solo per una serata.

Fra gli ospiti fissi fino ad ora ci sono:

Achille Lauro, l’estroso cantante italiano che ha partecipato già alle scorse edizioni del Festival facendo scalpore.

l’estroso cantante italiano che ha partecipato già alle scorse edizioni del Festival facendo scalpore. Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan che rappresenterà il mondo del calcio al festival. In una delle serata in cui sarà ospite, verrà affiancato da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna.

Saranno invece super ospiti per una sera, alcuni big della musica italiana come:

Alessandra Amoroso, l’amatissima cantante italiana, già presente sul palco dell’Ariston nel 2010.

l’amatissima cantante italiana, già presente sul palco dell’Ariston nel 2010. I Negramaro, uno dei gruppi musicali più famosi in Italia, già presenti due volte a Sanremo (nel 2005 e nel 2018).

uno dei gruppi musicali più famosi in Italia, già presenti due volte a Sanremo (nel 2005 e nel 2018). Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, due big della musica italiana che duetteranno nella serata finale di sabato.

e due big della musica italiana che duetteranno nella serata finale di sabato. Loredana Bertè, l’iconica cantante italiana presenterà il suo nuovo singolo durante la prima serata del 2 marzo.

Sanremo 2021 ultime notizie

Insomma, come abbiamo visto fra presentatori, ospiti e super ospiti c’è tanta carne al fuoco in questa edizione. Ma attenzione a questi nomi prestigiosi sono destinati ad aggiungersene altri nei prossimi giorni.

Come di consueto infatti molti ospiti vengono annunciati proprio negli ultimi giorni prima dell’inizio della kermesse. Per questo vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori aggiunte al cast di Sanremo 2021.

Infine, è stato confermato che ci sarà PrimaFestival, il programma di approfondimento sulla manifestazione in onda su Raiuno dal 27 febbraio al 6 marzo. Sarà condotto da Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), con la partecipazione di Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Ora è davvero tutto per quanto riguarda la lista di presentatori, ospiti e super ospiti di Sanremo 2021 fino a questo momento. Non ci resta che attendere le loro performance, oltre a quelle dei cantanti in gara e goderci lo spettacolo, rigorosamente in tv.

