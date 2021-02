Sanremo 2021 ultimissime. Le restrizioni del protocollo, la possibile scenografia e le novità sui cantanti in gara al Festival.

Sanremo 2021, arriva il via libera dal Cts. Secondo le ultime news il comitato tecnico scientifico avrebbe dato l’ok al protocollo di sicurezza presentato dalla Rai per svolgere la manifestazione in sicurezza.

Questa notizia fa tirare un sospiro di sollievo a tutti gli appassionati di musica italiana, che non vedono l’ora di gustarsi i brani in gara. Tuttavia inevitabilmente ci saranno molte restrizioni rispetto alle scorse edizioni, quindi i cantanti dovranno prepararsi per esibirsi in condizioni anomale.

Vediamo quindi le novità di oggi sul Festival di Sanremo 2021: dal protocollo, alla scenografia fino alle ultime sui cantanti di questa 71° edizione.

Novità Sanremo 2021: protocollo, pubblico, tamponi

Nelle prossime ore è atteso il via libera del Cts al Festival di Sanremo, con le regole stabilite dal protocollo Rai. Questo comporta che la manifestazione si terrà come negli scorsi nel teatro Ariston, ma senza la presenza del pubblico.

Non solo, i cantanti in gara si dovranno presentare a Sanremo con un tampone negativo. Mentre durante le giornate in cui si terrà la kermesse verranno controllati ogni 72 ore. Se un cantante dovesse risultare positivo durante la manifestazione, verrà messo in quarantena con tutto il suo entourage. Stesso discorso per l’orchestra, la stampa ed il personale al lavoro.

Mentre per quanto riguarda l’esterno verrà istituita una sorta di zona rossa intorno all’Ariston, che diventerà off limits per i non autorizzati. Insomma i partecipanti di Sanremo 2021 verranno messi in delle bolle di sicurezza.

Sanremo 2021 scenografia

Dal punto di vista musicale, il silenzio che ci sarà nel Teatro Ariston rappresenta la vera incognita per chi si deve esibire sul palco. Molti artisti infatti hanno il bisogno di sentire la reazione del pubblico alla loro performance, ma questo non sarà possibile. Dall’altra parte è anche vero che un grande cantante dovrebbe riuscire ad esibirsi anche in un lo locale semivuoto.

In ogni caso la scenografia allo studio del direttore artistico Amadeus dovrebbe minimizzare l’impatto anche visivo del teatro vuoto. Sui social sono filtrate alcune anticipazioni al riguardo, con immagini che mostrano poligoni concentrici incorniciare la scena del teatro, quasi come fossero navicelle spaziali.

Quindi l’impatto visivo dovrebbe essere comunque assicurato, il resto lo farà come sempre la musica e la presenza degli artisti sul palco.

Sanremo 2021 Fedez e gli altri cantanti news

Abbiamo visto regole e la possibile scenografia del Festival, ma per quanto riguarda i cantanti come stanno vivendo questo momento?

Il rapper Fedez, che per sbaglio aveva pubblicato su Instagram pochi secondi della canzone intitolata “Chiamami per nome”, con cui parteciperà al Festival, ha chiesto scusa a Francesca Michielin. La cantante duetterà con Fedez alla kermesse e dopo lo svarione social, che per poco non è costato la squalifica al duo, ha avuto questa simpatica reazione al gesto, come testimoniato dai social.

Insomma questa coppia in un modo bizzarro è riuscita a far parlare di se prima del Festival. Ma ci sono tanti altri cantanti che si stanno preparando per far parlare di loro solo ed esclusivamente per la loro performance sul palco dell’Ariston.

Queste le ultime news su Sanremo 2021. Fra il protocollo che costringe a parecchie novità, le anticipazioni sulla scenografia e le prime polemiche sui cantanti, l’atmosfera attorno al festival della canzone italiana inizia a farsi frizzante. Non ci resta che attendere per sapere se anche quest’anno, nonostante tutto, lo spettacolo musicale sarà all’altezza.

