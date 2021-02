Canzoni e frasi sull’amicizia finita, italiane e straniere. Playlist

CANZONI SULL’AMICIZIA FINITA. L’amicizia è un sentimento forte e bellissimo, ma quando per un motivo o per l’altro finisce ci sentiamo quasi sempre traditi. Moltissimi artisti hanno scritto canzoni che parlano della fine di un’amicizia. Tra queste abbiamo scelto le migliori e più significative. Si tratta sia di canzoni straniere che di canzoni italiane sull’amicizia finita, e anche i generi sono vari: si va dal pop al rock, e non mancano canzoni sugli amici falsi rap. Eccovi quindi la nostra playlist di canzoni sull’amicizia finita. Buon ascolto!

Canzoni sull’amicizia finita italiane e straniere

Gianna Nannini – Bell’amica

Gli hai chiesto la mano

Gli hai detto ci sono

E io non ti perdono

Bell’amica che sei

Taylor Swift – Bad Blood

Now we got problems

And I don’t think we can solve them

You made a really deep cut

And baby now we got bad blood Adesso abbiamo dei problemi

E non credo che potremo risolverli

Hai fatto un taglio davvero profondo

E ora tra noi non corre buon sangue

No Doubt – Don’t Speak

I really feel that I’m losin’ my best friend

I can’t believe this could be the end Sento davvero di perdere il mio migliore amico

Non riesco a credere che questa sia la fine

Sottotono – Mezze verità

Hai chiuso con me

Stavolta per sempre

E non ripresentarti più

Fai pure conto di non avermi conosciuto mai

Bruce Springsteen – Blood Brothers

I’ll keep movin’ through the dark

With you in my heart

My blood brother Continuerò a muovermi nel buio

Con te nel mio cuore

Mio fratello di sangue

Laura Pausini – Frasi a metà

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

883 – Se tornerai

Poi le strade piano piano

Ci hanno fatto allontanare

E il motivo sembra strano

Non lo saprei neanche dire

OneRepublic – All We Are

We wont break, we won’t die

It’s just a moment of change

So don’t say your goodbyes Non ci spezzeremo, non moriremo

È solo un momento di cambiamento

Quindi non dire addio

Tiziano Ferro – Ti voglio bene

È terminata l’amicizia da due ore

Ho seppellito l’incoscienza del mio cuore

Lily Allen – Friend of Mine You’re no friend of mine, girl

And I’ve know it for a while, girl

You’re just a waste of time, girl Non sei amica mia, ragazza

E lo so da un po’, ragazza

Sei solo una perdita di tempo, ragazza

The Cardigans – Losing A Friend

You’re losing a friend

You got it all wrong

It’s not about revenge

But you’re losing a friend Stai perdendo un’amica

Hai sbagliato tutto

Non si tratta di vendetta

Ma stai perdendo un’amica

Gli amici che tradiscono la nostra fiducia

E queste erano le migliori canzoni che parlano della fine di un’amicizia. Come abbiamo visto in molti casi si tratta di canzoni sulla fiducia tradita e di canzoni sulle persone che ci deludono, perché quasi sempre quando un’amicizia finisce c’è di mezzo qualche tradimento e qualche sotterfugio che da un amico vero non ci si aspetterebbe mai.

Qualcuno ha detto: “Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno, infatti quando non hanno più bisogno se ne vanno”. Non è sempre così, ovviamente, e sappiamo che la vera amicizia esiste ed è bellissima. Ma quando ci si imbatte in qualcuno che tradisce la nostra fiducia e la nostra amicizia il colpo che subiamo è quasi sempre molto forte e difficile da incassare.