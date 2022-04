Concerti estate 2022 in Italia. Date e calendario dei migliori

Concerti estate 2022. Calendario aggiornato con i più importanti eventi musicali in Italia. Ecco cantanti, date e luoghi dei concerti da maggio a settembre.

Concerti estate, quali sono i migliori nel 2022 in Italia? Li abbiamo selezionati qui per voi, visto che quella che sta arrivando si preannuncia una stagione ricca di eventi live e musica dal vivo, dopo 2 anni di problemi dovuti al covid. Ma adesso la situazione è diversa e nelle città italiane tornano la musica, i concerti rock, pop, rap e molto altro. Vediamo allora il calendario aggiornato dei concerti nei prossimi mesi, cantante per cantante, dove si svolgono e quando.

Che concerti ci sono nell’estate 2022 in Italia

I cantanti che si esibiranno live in Italia da maggio a settembre 2022 sono tanti. Ecco però quelli imperdibili, con tutte le date dei concerti stabiliti fino ad ora.

Concerti Jovanotti 2022

Torna il Jova beach party 2022 ad animare le spiagge d’Italia e non solo. Un evento imperdibile che accomuna il pubblico di tutte le età, amante delle canzoni di Jovanotti. Ecco dove e quando:

2-3 luglio: Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

8-9 luglio 2022: Marina di Ravenna (RA), Lungomare

13 luglio: Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori

23-24 luglio: Marina di Cerveteri (RM), Lungomare degli Etruschi

30-31 luglio: Barletta, Lungomare Mennea

5-6 agosto: Fermo, Lungomare Fermano

12-13 agosto: Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

19-20 agosto: Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

26-27 agosto: Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2-3 settembre: Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione

10 settembre: Bresso-Milano Aeroporto.

Concerti Vasco Rossi 2022

Per chi ama i concerti rock, il grande Vasco Rossi torna con il suo tour Vasco Live. Ecco tutte le nuove date 2022:

20 maggio: Trento, Trentino Music Arena

24 maggio: Milano, Ippodromo Milano Trenno

28 maggio: Imola (BO) Autodromo Enzo e Dino Ferrari

3 giugno: Firenze, Visarno Arena

7 giugno: Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

11-12 giugno: Roma, Circo Massimo

17 giugno: Messina, Stadio San Filippo

22 giugno: Bari, Stadio San Nicola

26 giugno: Ancona, Stadio del Conero

30 giugno: Torino, Stadio Olimpico.

Date concerti Ultimo 2022

Ecco quando e dove si fanno i concerti di Ultimo per il suo nuovo tour negli stadi 2022:

5 giugno: Bibione (VE), Stadio comunale

11-12 giugno: Firenze, Stadio Artemio Franchi

17 giugno: Ancona, Stadio del Conero

22 giugno: Torino, Stadio Olimpico grande Torino

25-26 giugno: Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

30 giugno: Modena, Stadio Alberto Braglia

3 luglio: Bari, Stadio San Nicola

7 luglio: Pescara, Stadio Adriatico

11-12 luglio: Catania, Stadio Cibali

17 luglio: Roma, Circo Massimo

23-24 luglio: Milano, Stadio San Siro.

Fabri Fibra concerti 2022

Per quanto riguarda i concerti rap, fra i più attesi c’è sicuramente quello di Fabri Fibra. Nelle seguenti date il rapper proporrà la sua nuova canzone, ma anche le hit del passato:

9 luglio: Arezzo, Mengo Music Fest

10 luglio: Legnano, Rugby Sound Festival

16 luglio: Pordenone, Pordenone Live 2022

17 luglio: Bologna, Sequoie Music Park

23 luglio: Romano D’Ezzellino, Ama Festival

27 luglio: Castiglioncello, Castiglioncello Festival

29 luglio: Molfetta, Luce Music Festival

30 luglio: Lecce, Oversound Music Festival

1 agosto: Roccella Ionica, Roccella Ionica Summer Festival

3 agosto: Catania, Sotto il Vulcano Festival.

Tommaso Paradiso concerti 2022 Per gli appassionati del Pop italiano, ecco l’imperdibile “Tommy Summer Tour 2022“, in cui il cantante ex Thegiornalisti Tommaso Paradiso si esibirà in giro per l’Italia. Qui il calendario degli eventi: 10 luglio: Brescia, Arena Campo Marte

13 luglio: Ferrara, Ferrara Summer festival Piazza Trento

18 luglio: Marostica (VI), Piazza Castello

23 luglio: Treviso, No Borders music festival, Laghi di Fusine

27 luglio: Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

28 luglio: Follonica (GR), Parco Centrale

30 luglio: Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival, Lungomare Tosti

3 agosto: Monopoli (BA), Costa dei trulli lmf Spazio Think Thank

21 agosto: Roccella Jonica (RC), Teatro al castello

23 agosto: Marina di Ginosa (TA) Melodye Music Fest Spazio Elephant Park

26 agosto: Taormina (ME), Teatro Antico

27 agosto: Agrigento, Teatro della valle dei templi

30 agosto: San Benedetto del Tronto (AP), SAN B. SOUND Parco Nelson Mandela.

Marco Mengoni tour 2022 concerti

Anche Marco Mengoni sarà protagonista degli eventi live nell’estate 2022 con il tour “Marco negli stadi”. Di seguito il calendario dei suoi concerti:

14 giugno: Codroipo (UD), Villa Manin

19 giugno: Milano, Stadio San Siro

22 giugno: Roma, Stadio Olimpico.

Pinguini Tatti Nucleari concerti 2022

Per finire, ecco le 13 date dei concerti estivi 2022 dei Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo che fa musica indie e si distingue per originalità dei testi e per le sonorità ricercate:

14 giugno: Conegliano (TV), Zoppas Arena

16 giugno: Padova, Kioene Arena

17 giugno Montichiari (BS), Pala George

19-20 giugno Firenze, Mandela Forum

22-23 giugno Roma, Palazzo Dello Sport

25 giugno Eboli (SA), Palasele

27 giugno Torino, Pala Alpitour

30 giugno Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

2 luglio Ancona, Pala Prometeo

4-6 e 7 luglio Assago (MI), Mediolanum Forum.

Eventi musicali 2022 in Italia imperdibili

Come abbiamo visto l’estate 2022 è ricca di concerti live, che gli amanti della musica non possono assolutamente perdersi. Quelli citati sono i principali in calendario almeno fino ad ora e vanno dagli stadi delle grandi città a quelle più piccole. Ma prevedono anche location tipicamente estive, quindi in posti di mare dove solitamente gli italiani vanno per trascorre le vacanze.

Attenzione però fra quelli che non abbiamo citato c’è un gruppo big assoluto della musica italiana e internazionale, da non perdere nelle poche date disponibili la prossima estate. Stiamo parlando dei concerti dei Maneskin, in Italia il 23 giugno 2022 a Lignano Sabbiadoro allo stadio Teghil e il 9 luglio a Roma, al Circo Massimo. Due date che promettono scintille.

Insomma, questa estate c’è solo l’imbarazzo della scelta rispetto a quali concerti vedere. Per conoscere tutti i cantanti e le nuove date dei live dell’estate 2022 vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina, sempre aggiornata con i nuovi appuntamenti in calendario.

