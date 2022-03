Tommaso Paradiso, tutte le notti testo. Significato della nuova canzone pop

Tutte le notti – Tommaso Paradiso. Testo e video dell’ultima canzone di Tommaso Paradiso 2022. Ecco cosa significa davvero. Ultime sul nuovo album Space Cowboy.

Tommaso Paradiso, Tutte le notti, significato e testo della nuova canzone del cantante pop fra i più amati in Italia. Sicuramente parliamo di una delle canzoni del momento, come testimoniano ascolti e visualizzazioni su Spotify e Youtube. Ma di cosa parla davvero questo brano? Approfondiamolo qui di seguito, partendo dal testo.

Tutte le notti, Tommaso paradiso testo canzone

La domenica non arrivano le mail

Tu va’ a votare, io vorrei cambiare

Un articolo sul giornale ha detto che c’è un concerto

Io lo voglio fare, io ci voglio andare

Dovremmo sparire e rinunciare

Per poi apparire sopra questo grande mare

E ti sogno tutte le notti

Anche quando mi sveglio

Anche quando sono sobrio

La vita che cazzo è senza di te?

Sì, senza di te

Una ditta di gelati ha perso il gusto di lavorare

La curva non canta e la piazza è ubriaca

Dovremmo volare lontano da qui

Per poi tornare sopra questo grande mare

E ti sogno tutte le notti

Anche quando mi sveglio

Anche quando sono sobrio

La vita che cazzo è senza di te?

Sì, senza di te

Vorrei entrare con te in un film di Fellini

Darti quello che vuoi ed alzare un casino

Attraversare di notte a cavallo il Montana

Ti giuro, credimi, non sono un figlio di puttana

Vorrei vederti ballare in una discoteca

A piedi nudi sulla macchina fino a dentro casa

Separarti da questo mondo violento

Che non è il mio, non è il nostro, ne sono certo

E ti sogno tutte le notti

Anche quando mi sveglio

Anche quando sono sobrio

La vita che cazzo è senza di te?

Sì, senza di te

E non me ne accorgo

Quante volte ti penso

Neanche le conto

Le volte che ti penso

La vita che cazzo è senza di te?

Sì, senza di te

Significato tutte le notti di Tommaso Paradiso

Come si intuisce dal testo, la canzone parla di un amore lontano, che tutte le notti compare in sogno al protagonista. Tuttavia le emozioni e i sentimenti provocati da queste immagini, hanno bisogno di presenza e vicinanza per esprimersi al meglio. Non a caso l’artista fa capire in modo piuttosto chiaro, che la vita non è niente senza l’altra persona.

In sostanza si tratta di una ballad romantica, come spesso ci ha abituato Tommaso Paradiso nei suoi brani. L’ex frontman dei Thegiornalisti, ormai da anni ha intrapreso la carriera da solista e questa nuova hit lo proietta ancora una volta fra i cantanti italiani di maggior successo. Non solo i giovani, ma anche il pubblico più adulto apprezza le sue canzoni d’amore pop, ma soprattutto attualizzate ai tempi moderni.

Video Tutte le notti – Tommaso Paradiso

Abbiamo visto testo e significato della nuova canzone di Tommaso Paradiso. Ora ascoltala qui con il video tratto da Youtube.

Space Cowboy Tommaso Paradiso. Album e concerti 2022

Il singolo “Tutte le notti” fa parte dell’ultimo album di Tommaso Paradiso, intitolato “Space Cowboy“, uscito il 4 marzo 2022. Il disco, prodotto da Federico Nardelli, presenta brani che alternano il romanticismo a brani più leggeri, come nello stile del cantante nato a Roma.

Tutti i brani dell’album, ma anche i successi dell’artista (come ad esempio “Magari no”) verranno proposte live durante il nuovo tour. Infatti, dopo lo stop dovuto al covid-19, tornano i concerti di Tommaso Paradiso nei principali palazzetti dello sport italiani. Lo Space Cowboy tour si svolgerà ad aprile, maggio e proseguirà anche durante l’estate 2022, toccando le principali città italiane, da Roma a Milano passando per Napoli, ma non solo.

Insomma, se volete ascoltare le nuove canzoni di Tommaso Paradiso, potete finalmente farlo anche dal vivo. Prestando sempre attenzione alla norme anti contagio, ma con la voglia di tornare a divertirsi. Magari in compagnia di una persona speciale, proprio come quella che Tommaso Paradiso evoca nel testo della nuova canzone “Tutte le notti”.

