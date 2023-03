Viaggio intorno al sole è l’ultima canzone di Tommaso Paradiso. Video, testo e significato del nuovo brano elettro-pop del cantautore italiano.

Tommaso Paradiso torna con il nuovo singolo intitolato “Viaggio intorno al sole”. Un brano che mette al centro ancora una volta le inconfondibili sonorità nostalgiche del cantante, accompagnato da un testo che è una dichiarazione d’amore inebriante che provoca felicità.

Ma approfondiamo meglio di cosa parla la nuova canzone dell’ex frontman dei The Giornalisti, tramite le frasi del testo e il significato. Prima però ascoltiamo il nuovo singolo di Tommaso Paradiso con il video tratto da Youtube.

Video Tommaso Paradiso – Viaggio Intorno Al Sole

Dove è stato girato il video della canzone? In cima a un loft di un grattacielo luminoso, dove c’è una bellissima vista dello skyline di Milano.

Viaggio Intorno al Sole testo Tommaso Paradiso

Cosa dobbiamo fare se il cielo è minaccioso? Non possiamo controllare tutto quello che succede I progetti che facciamo vengono spazzati E quando ci sei tu Scordo le parole, mi gira la testa Vado in confusione, mi spacchi la faccia Viaggio intorno al sole, viaggio intorno al sole Scrivo una canzone, mi scoppia la festa Ballo sulle scale, piango sotto la doccia Fuori la rivoluzione, la rivoluzione Cosa dobbiamo fare Se i pensieri della sera non ci fanno addormentare? Non possiamo controllare le correnti e le tempeste Che ci fanno naufragare E quando ci sei tu Scordo le parole, mi gira la testa Vado in confusione, mi spacchi la faccia Viaggio intorno al sole, viaggio intorno al sole Scrivo una canzone, mi scoppia la festa Ballo sulle scale, piango sotto la doccia Fuori la rivoluzione, la rivoluzione Con i gomiti che si toccano Coi respiri che su uniscono Tu muoviti, muoviti Tu muoviti, muoviti Con gli sguardi che si toccano Con le gambe che impazziscono Tu muoviti, muoviti Muoviti, vieni qua Scordo le parole, mi gira la testa Vado in confusione, mi spacchi la faccia Viaggio intorno al sole, viaggio intorno al sole Scrivo una canzone, mi scoppia la festa Ballo sulle scale, piango sotto la doccia Fuori la rivoluzione, la rivoluzione Viaggio intorno al sole Viaggio intorno al sole

Tommaso Paradiso, viaggio intorno al sole significato delle canzone

Dal testo della canzone si capisce lo stato d’animo vissuto dal protagonista. Quest’ultimo si sente come travolto da un’amore totalizzante, provato verso l’altra persona. Questa sensazione di euforia da un lato fornisce una carica pazzesca e una gran voglia di vivere ogni istante al massimo. Dall’altra porta anche a disorientamento e a tanti pensieri che agitano la testa.

In generale, in questa canzone d’amore pop, leggera e fresca, ma pur sempre sentimentale, la passione è celebrata con un messaggio di positività. L’ascoltatore è quasi invitato a mettere da parte o comunque affrontare le difficoltà della vita, dando il giusto valore all’amore e a vivere con energia il proprio rapporto.

Tommaso Paradiso tour 2023, concerti e ultime news

Abbiamo visto testo e significato di Viaggio intorno al sole, nuova hit del cantante, che sia il primo dei tormentoni dell’estate 2023? E’ ancora presto per dirlo, ma visto che in passato Tommaso Paradiso è stato spesso protagonista con le hit estive non possiamo di certo escluderlo.

Intanto però il cantante ha deciso che farà ballare ed emozionare i suoi fan anche durante l’autunno 2023. Come? Grazie al Tommy 2023 tour nei palazzetti, dove canterà tutti i suoi più grandi successi da “Non avere paura” a “Magari no” e tutti gli altri. Ecco dove e quando ci saranno i prossimi concerti di Tommaso Paradiso:

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli, PalaPartenope

Martedì 21 novembre 2023 – Bari, PalaFlorio

Sabato 25 novembre 2023 – Padova, Kioene Arena

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI), Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania, PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino, Pala Alpitour.

In sintesi, Viaggio intorno al sole è l’ultima canzone in ordine di tempo di Tommaso Paradiso. Ma siamo sicuri che dopo questa usciranno altre hit nel 2023 che ascolteremo live nel suo nuovo tour.

Vedi anche: Tutte le notti Tommaso Paradiso testo e significato