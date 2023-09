Blu ghiaccio travolgente, la nuova ballad di Tommaso Paradiso. Frasi, testo e significato dell’ultimo singolo del cantante romano.

Blu ghiaccio travolgente si chiama così l’ultima canzone di Tommaso Paradiso, che segue Sensazione stupenda, che ha dato il titolo al nuovo album del cantautore italiano. Ma ora è già tempo di una nuova hit in uscita su tutte le piattaforme musicali il 15 settembre 2023.

Ecco di cosa parla il brano di Tommaso Paradiso, partendo dal testo fino ad arrivare al significato.

Vedi anche: Tommaso Paradiso Viaggio intorno al sole testo significato

Testo Blu ghiaccio travolgente, Tommaso Paradiso

Le strofe che compongono il testo di questo brano sono state scritte da Tommaso Paradiso e prodotte da Matteo Cantaluppi. Le frasi che troviamo in Blu ghiaccio travolgente ripropongono l’inconfondibile malinconia, che è anche il timbro compositivo tipico del cantante.

Al momento il testo integrale del brano non è ancora disponibile, ma non appena sarà disponibile lo troverete in questa pagina in aggiornamento. Per questo vi invitiamo a tornarci spesso. Tuttavia abbiamo già alcune frasi in anteprima dell’ultima canzone di Paradiso. Eccole:

Questo disco l’ho scritto per te Ogni volta che ti senti persa, anche quando non ci sarò quando questo mondo ti sta crollando addosso vola con la nostra musica lontano nel Blu Ghiaccio Travolgente.

Vedi anche: Testi canzoni d’amore più belli

Significato della nuova canzone di Tommaso Paradiso

Come si intuisce dalle frasi che compongono il testo di questo singolo, c’è una sorta di promessa fatta all’altra persona: quella di esserci sempre e comunque, anche quando distanti l’una dall’altra. In altre parole, si cerca di infondere sicurezza alla persona amata, che anche se il mondo sembra crollarle addosso, potrà trovare conforto nella parole dell’altra, seppure fisicamente lontana. Ma evidentemente non con il cuore, in questa atipica canzone d’amore dei giorni nostri.

La musica coinvolgente e l’inconfondibile voce di Tommaso Paradiso fanno il resto, in quella che è a tutti gli effetti una ballad. Un brano che ci porta in quella atmosfera intima che caratterizza il nuovo disco dell’ex cantante dei The Giornalisti, che oggi è uno degli autori italiani contemporanei che meglio interpretano le emozioni.

Vedi anche: Tommaso Paradiso Tutte le notti testo significato

Blu ghiaccio travolgente, quando esce il video?

Esattamente come il brano, la clip del nuovo video di Tommaso Paradiso uscirà dalla ore 0:00 di venerdì 15 settembre 2023, lo ha confermato il cantante sulla sua pagina ufficiale Instagram. Quindi al momento non è ancora disponibile, ma non appena uscirà su YouTube lo troverete anche qui per un primo ascolto.

Nel frattempo potete riascoltare nel video qui di seguito la canzone Sensazione Stupenda, che precede in ordine di tempo la nuova hit Blu ghiaccio travolgente.

Abbiamo visto testo e significato di Blu ghiaccio travolgente, la canzone di Tommaso Paradiso che ci accompagnerà per tutto l’autunno 2023. Come gli altri 3 singoli già usciti, incluso Amore Indiano, questo titolo è contenuto nel nuovo album in uscita il 6 ottobre, che si chiama “Sensazione stupenda”.

Vedi anche: