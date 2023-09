Sensazione stupenda di Tommaso Paradiso è la title track del nuovo album 2023 del cantante romano. Video, testo e significato del brano.

Tommaso Paradiso, si intitola Sensazione Stupenda la nuova canzone che dà il nome al secondo album da solista del cantautore italiano. Dopo Amore Inidiano e Viaggio intorno al sole quindi ecco il terzo singolo contenuto nel nuovo disco di Tommaso Paradiso, in uscita il 6 ottobre 2023. Vediamo allora di cosa parla, tramite testo, video e significato del brano.

Video Tommaso Paradiso – Sensazione stupenda

Il singolo Sensazione stupenda è disponibile per l’ascolto in anteprima dal 6 settembre 2023 sulle piattaforme digitali. Quindi in questo preciso istante il video non è ancora disponibile su YouTube. Tuttavia non appena uscirà ve lo proporremo qui per il primo ascolto.

Intanto però potete risentire l’ultima canzone di Tommaso Paradiso uscita prima di Sensazione stupenda, ovvero “Amore indiano”, brano realizzato in collaborazione con il gruppo dei Baustelle, che ci ha tenuto compagnia durante tutta l’estate 2023.

Testo Sensazione stupenda di Tommaso Paradiso

Sensazione Stupenda è un singolo in cui il cantante ha messo tutto se stesso, come ha dichiarato. La canzone dà il titolo al 2° album da solista di Tommaso Paradiso, dopo che ha abbandonato il gruppo dei The Giornalisti di cui era il front man.

Al momento non conosciamo ancora il testo integrale del brano, visto che deve ancora uscire. Non appena sarà disponibile lo troverete su questa pagina in continuo aggiornamento. Intanto però dando un’occhiata alle storie pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram di Tommaso Paradiso conosciamo già una piccola parte del brano e alcune frasi in anteprima.

Tommaso Paradiso, Sensazione stupenda significato

Cosa significa questa nuovo singolo lo ha spiegato il cantautore stesso, utilizzando le seguenti parole:

Questa canzone e il nuovo disco sono il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me”.

Questo al momento quello che sappiamo sul significato reale del nuovo brano di Tommaso Paradiso. Tuttavia basandoci sulle sue hit precedenti è presumibile che il riferimento alla sensazione stupenda sia quella che si prova con un amore o comunque condividendo emozioni con altre persone. Chissà magari quelle con gli amici, oppure nel caso del cantante con i suoi fan, quando si esibisce.

Tommaso Paradiso canzoni, nuovo album e concerti 2023

A seguito dell’uscita del nuovo disco (in programma il 6 ottobre 2023) il cantante tornerà a cantare live nei palazzetti d’Italia. Sarà l’occasione per ascoltare live i brani contenuti nel nuovo album, ma anche le canzoni più belle di Tommaso Paradiso come Tutte le notti, Riccione, Da sola in the night, Non avere paura, Completamente e tutte le altre. Queste le date dei concerti del tour Tommy 2023:

Giovedì 16 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre – Napoli, PalaPartenope

Martedì 21 novembre – Bari, PalaFlorio

Sabato 25 novembre – Padova, Kioene Arena

Martedì 28 novembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre – Catania, PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre – Torino, Pala Alpitour. Riassumendo, l’ultima canzone di Tommaso Paradiso si chiama Sensazione Stupenda, così come il nuovo album 2023. Siamo sicuri che ascolteremo tutti i brani del nuovo disco a lungo, online e nei prossimi concerti del cantante romano, che di hit ormai è diventato un maestro.

