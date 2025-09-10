Lasciamene un po’: il singolo pop moderno di Tommaso Paradiso

Tutto su Lasciamene un po’ di Tommaso Paradiso: dal video al testo, fino al significato del brano del cantante italiano.

Si intitola Lasciamene un po’ la nuova canzone di Tommaso Paradiso ed è un inno alla nostalgia, all’amore che resta anche quando sembra finito. Con la sua scrittura inconfondibile, fatta di immagini quotidiane trasformate in emozioni universali, Paradiso riconferma la sua capacità di parlare al cuore del pubblico.

Video Lasciamene un po di Tommaso Paradiso

Il brano, prodotto da Davide Simonetta, sarà disponibile da venerdì 12 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale su YouTube. Ma intanto possiamo già ascoltare un’anteprima della nuova canzone di Tommaso Paradiso pubblicata su Instagram dal cantante.

Testo nuova canzone Tommaso Paradiso

Lasciamene un po’ è un brano che racconta l’amore non nella sua perfezione, ma nella sua fragilità. È la storia di ciò che rimane quando una relazione sembra finire: i ricordi, i dettagli, i segni che restano impressi e che nessuno può cancellare. Lo dimostrano alcune delle frasi più belle contenute nel testo:

E il mascara dai tuoi occhi

Scende piano piano sulla bocca

Sulla notte

Lasciamene un po’

In questo fottutissimo cuore

Sulla maglietta e i jeans

Prima di andare

Che finisci l’amore

Cosa racconta Lasciamene un po’ di Tommaso Paradiso

Il titolo suggerisce il bisogno di trattenere qualcosa: un frammento di sentimento, un ricordo, un’emozione che possa continuare a vivere dentro di noi. L’ex frontman dei The Giornalisti utilizza immagini semplici – il mascara che scivola, una maglietta, un paio di jeans – per evocare un mondo interiore intenso e struggente.

Musicalmente, il singolo unisce il calore delle canzoni anni ’80, con chitarre e sintetizzatori dal sapore retrò, a un pop moderno, diretto e immediato, creando un brano nostalgico e contemporaneo allo stesso tempo.

Insomma, a distanza di qualche anno dalle sue ultime canzoni, Tommaso Paradiso conferma la sua vocazione di cantautore romantico capace di trasformare l’intimità in un linguaggio universale, arrivando a toccare corde emotive comuni a chiunque abbia vissuto un amore intenso. E con questo inedito inaugura una nuova fase del suo percorso musicale. I fan sono già pronti ad accompagnarlo in questo viaggio fatto di musica, parole e sentimenti.