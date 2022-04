Concerto primo maggio 2022. Cantanti e dove vederlo

Concerto primo maggio Roma e Taranto 2022. Dove si svolge e che cantanti ci sono. Pubblico, orari, artisti e dove vederlo in Tv.

Concerto 1 maggio 2022. Torna l’appuntamento con i concerti live del primo maggio, la giornata della festa dei lavoratori da sempre caratterizzata dal grande evento con protagonisti canzoni e cantanti italiani. Dopo le restrizioni dovute al covid, quest’anno si potrà tornare ad assistere anche in presenza. Come di consueto l’evento si svolge a Roma, ma come già successo negli anni precedenti non è l’unico. Infatti, è previsto un grande live musicale anche a Taranto.

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i cantanti al concertone del primo maggio 2022 a Roma e nelle altre città. A che ora c’è il concerto e come vederlo.

Cantanti concerto 1 maggio 2022 Roma

Ecco l’elenco di tutti i cantanti che si esibiranno al concerto del primo maggio 2022 a Roma (fino ad ora):

Carmen Consoli

Tommaso Paradiso

Colapesce

Venerus

Gemitaiz

Joan Thiele

Fasma

Coez

Mara Sattei

Mecna

Ariete

Willie Peyote

Rancore

La rappresentante di lista

Rovere

Questi i nomi che animeranno il concertone del primo maggio a Roma, almeno quelli noti fino ad ora. Come visto in prevalenza sono singoli cantanti, ma ci sono anche duetti, gruppi e band. Quindi un mix capace di accontentare amanti di generi musicali diversi fra loro, rap e pop su tutti.

Come e dove seguire il concerto del primo maggio 2022

Il concertone si svolgerà a Roma, nella consueta location di Piazza San Giovanni, su un palco a cielo aperto. Come da tradizione inizierà nel primo pomeriggio (al momento l’orario ufficiale di inizio non è ancora noto) e terminerà in tarda serata. Il pubblico potrà partecipare all’evento dal vivo gratuitamente.

Quindi domenica 1 maggio 2022, dal primo pomeriggio in poi la giornata si riempirà di musica, live a Roma, m anche nelle case degli italiani. Infatti, chi volesse vederlo in Tv, potrà farlo in chiaro e in diretta su Rai 3 e in streaming su Raiplay. Sarà inoltre possibile ascoltare il concerto alla radio su Rai Radio 2.

Concerto 1 maggio Taranto 2022 cantanti

Per chi volesse una meta alternativa nel sud Italia, ricordiamo che il primo maggio 2022 ci sarà anche il concertone di Taranto, diventato una manifestazione sempre più importante ultimamente. Dopo 2 anni di stop dovuti a lcovid-19, quest’anno torna il concerto dal Parco Archeologico delle mura Greche di Taranto. Questi gli artisti presenti in scaletta fino ad ora:

Ditonellapiaga

Gaia

99 posse

Giovanni Truppi

Giovanni Caccamo

Fabio Celenza

Cosmo

Calibro 35

Cor Veleno con i ter allegri ragazzi morti

Francesco Forni

Ermal Meta

Gianni Morandi

Erica Mou

Eugenio in via di gioia

NAIP

Andrea Pennacchi

Terroross

The Niro

The Zen Circus

Margerita Vicario

Oltre a questi concerti più grandi è probabile che ce ne siano altri sparsi nelle città italiane. Magari di un singolo artista. Insomma questo primo maggio 2022 segna il ritorno della grande musica live e dei concerti in Italia, dopo 2 anni di pandemia caratterizzati da rinvii e cancellazioni. A voi la scelta di quale concerto del 1 maggio seguire e se farlo dal vivo o da casa. Buon divertimento a tutti.

