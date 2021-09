Dream Theater a Milano, Padova e Roma. Date e biglietti concerti

I leggendari Dream Theater in concerto in Italia nel 2022. Ecco le date e i biglietti. E in ottobre esce il nuovo album.

Un vero e proprio evento, non solo per gli appassionati dei Dream Theater, ma in generale per quelli del rock e del progressive. Un gruppo storico come quello statunitense sarà in tour in Italia in tre città: Milano, Roma e Padova.

I biglietti sono acquistabili su metalitalia.com e su Ticketone e Ticketmaster. Prezzi a partire dai 50 euro circa per i posti in piedi, sui 70 per le tribune. Le date sono le seguenti:

Date concerti Dream Theater in Italia 2022

Roma 6 maggio 2022 (Palazzo dello Sport)

6 maggio 2022 (Palazzo dello Sport) Milano 7 maggio 2022 (Mediolanum Forum)

7 maggio 2022 (Mediolanum Forum) Padova 8 maggio 2022 (Kioene Arena)

Trattandosi di un vero evento il consiglio è quello di acquistare i biglietti appena possibile.

Il tour europeo dei Dream Theater

Le tre date fanno parte del “Top of the World Tour”. In attesa dei concerti gli appassionati del rock progressive e del gruppo potranno ascoltare l’album di imminente uscita, “A View From the Top of the World” (pubblicazione prevista il 22 ottobre 2022).

Di questo nuovo album, il quindicesimo in studio per la band, è uscito un singolo, “The Alien”. Ecco il video:

Dream Theater – The Alien

Del nuovo album conosciamo già la tracklist, eccola:

TRACKLIST

1. THE ALIEN (9:32)

2. ANSWERING THE CALL (7:35)

3. INVISIBLE MONSTER (6:31)

4. SLEEPING GIANT (10:05)

5. TRANSCENDING TIME (6:25)

6. AWAKEN THE MASTER (9:47)

7. A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD (20:24)

La band è attiva da ben 36 anni, per la precisione dal 1985, quando John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy la fondarono a Boston. Sono tra i gruppi progressive di maggior successo di sempre, noti per i virtuosismi di chitarra, le melodie e la velocità delle parti ritmiche. Il loro genere si può definire “progressive metal”. Dischi come Images and Words (1992), Awake (1994) o Six Degrees of Inner Turbulence (2002) sono considerati dei veri e propri classici.

I tre concerti italiani dei Dream Theater rappresentano un vero e proprio evento per l’Italia dunque, anche dopo due anni di pandemia che ha bloccato molti grandi concerti. Se vi trovate fuori dall’Italia niente paura: il tour dei Dream Theater comprende tutta l’Europa, dunque potreste vederli live anche a Ginevra, Lisbona, Parigi, Londra, Budapest, Vienna, Amsterdam, Oslo, Berlino e molte altre città.

