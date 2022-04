I 10 concerti più attesi a Milano nel 2022

Quali sono gli appuntamenti da non perdere a Milano da maggio a dicembre 2022? Ecco i 10 concerti più attesi.

Concerti Milano 2022. Finalmente, dopo le tantissime date rimandate negli ultimi anni, nel 2022 potremo assistere a tanti concerti dal vivo. Le date in cui sono previsti concerti a Milano nel 2022 sono davvero tante, si va da Madame, Dargen D’Amico e Mahmood nel mese di maggio, per poi passare a giugno con Cesare Cremonini e Marco Mengoni, a luglio con Stromae, fino ad ottobre con Sangiovanni.

Alcuni di questi concerti dell’estate 2022, davvero molto attesi dai fan, sono già sold out. Ma ora vediamo più nel dettaglio quali sono i 10 concerti migliori e più attesi del 2022 a Milano.

1. Madame – 3, 4 e 12 maggio 2022 – MILANO, Alcatraz

Iniziamo con un concerto davvero attesissimo, quello di Madame, che si esibisce all’Alcatraz il 3, 4 e 12 maggio. Si tratta di un tour che doveva avere luogo a dicembre 2021, ma che è stato posticipato al 2022. Le date del 3 e 4 maggio sono già sold out, mentre è ancora possibile acquistare i biglietti per il 12 maggio.

2. Dargen D’Amico – 08 maggio 2022 – MILANO, Alcatraz

C’è grande attesa anche per il concerto di Dargen D’Amico, che l’8 maggio sarà all’Alcatraz. Sarà l’occasione per presentare i brani del suo ultimo album, uscito il 4 marzo, intitolato “Nei sogni nessuno è monogamo”. Tra questi anche il successo di Sanremo “Dove si balla”, che ha ottenuto due dischi di platino. I biglietti sono ancora disponibili.

3. Mahmood – 17, 18 e 30 maggio 2022, MILANO, Alcatraz

Tra i concerti più attesi a Milano nel 2022 non poteva mancare Mahmood, che insieme a Blanco ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”. Il Ghettolimpo tour di Mahmood è già iniziato e tocca tantissime città in Italia e in Europa. Purtroppo le date previste a Milano sono già tutte sold out.

4. Cesare Cremonini – 13 giugno 2022 – MILANO, Stadio San Siro

Cesare Cremonini ha da poco presentato il suo ultimo singolo “Chimica” ed è pronto per il suo tour nei più importanti stadi italiani. Si tratta di un tour che originariamente era previsto a giugno 2020 ed è stato poi spostato a giugno 2021, fino ad arrivare al 2022. La data di Milano è già sold out.

5. Marco Mengoni – 19 giugno 2022 – MILANO, Stadio San Siro

Tanta è l’attesa anche per il concerto di Marco Mengoni, che con la sua voce fa emozionare i suoi moltissimi fan ormai da anni. Il suo tour “Marco negli stadi” prevede tre date importanti. Il 19 giugno sarà allo stadio San Siro a Milano. I biglietti sono ancora disponibili.

6. Guns N’ Roses – 10 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro

I live del 2022 a Milano sono davvero tantissimi, e il 10 luglio ci sarà spazio anche per l’hard rock della storica band statunitense Guns N’ Roses. Si tratta dell’unica data italiana del loro tour, per questo molto attesa dai fan.

7. Stromae – 20 luglio 2022 – MILANO, Ippodromo Snai-San Siro

Il 20 luglio all’Ippodromo di San Siro si esibirà invece il grande artista belga Stromae nell’unica data italiana del suo tour. Tornato a cantare dopo otto anni di silenzio, Stromae in questo concerto presenterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani del suo ultimo album, Multitude. I biglietti sono ancora disponibili.

8. Ultimo – 24 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro

Attesissimo anche il concerto di Ultimo allo Stadio San Siro di Milano. Il cantautore romano ha vinto la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2018 con il brano Il ballo delle incertezze, ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari. Purtroppo la data di Milano del suo tour è già sold out.

9. Sangiovanni – 23 ottobre 2022 – ASSAGO, Mediolanum Forum

In autunno al Mediolanum Forum si esibirà invece Sangiovanni. Con il brano Farfalle, Sangiovanni è arrivato quinto al Festival di Sanremo 2022. Ad aprile 2022 ha pubblicato il suo primo album in studio, Cadere volare, che presenterà durante il suo tour. I biglietti sono ancora disponibili.

10. Placebo – 27 ottobre 2022 – ASSAGO (MI), Mediolanum Forum

E per chiudere la nostra lista di concerti da non perdere a Milano nel 2022, ecco i Placebo, che il 27 ottobre si esibiranno al Forum di Assago. I Placebo tornano con il loro ottavo album, Never Let Me Go, uscito a nove anni dal precedente. Si tratta quindi di un grande ritorno, molto atteso dai fan. I biglietti sono ancora disponibili.

Concerti 2022 a Milano. Finalmente tante date dal vivo

E questi erano i dieci concerti più attesi a Milano da maggio a dicembre 2022. Ma i concerti a Milano quest’anno sono davvero tantissimi. La stagione è così ricca anche perché finalmente, dopo quasi due anni in cui le date hanno continato a slittare in avanti, è ora possibile effettuare concerti dal vivo.

Per chi ama i concerti dal vivo la scelta quest’anno a Milano è davvero tanta. Oltre ai concerti che abbiamo elencato ci sono Francesco Gabbani, Brunori Sas, Rkomi, Guè, i Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, Caparezza e molti altri!

Purtroppo per molti di questi eventi non è più possibile acquistare i biglietti, anche perché molti di questi tour erano quelli programmati per il 2020. Ecco quindi il motivo per cui per molte date si è presto registrato il tutto esaurito.

