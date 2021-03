Classifica Canzoni di Sanremo 2021 più ascoltate

Quali sono le canzoni di Sanremo 2021 più ascoltate? E’ passato un po’ di tempo e come sappiamo gli ascolti reali sono sempre un po’ diversi dalla classifica del festival. Ecco quali sono le canzoni di Sanremo 2021 che stanno avendo più successo.

Canzoni di Sanremo 2021 più ascoltate

Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima

Senza dubbio la vincitrice del festival in termini di ascolti radiofonici, views su Youtube e ascolti su Spotify. Un brano pop “leggerissimo” che a quanto pare piace molto e sarà uno dei tormentoni estivi.

Maneskin – Zitti e buoni

I vincitori di Sanremo 2021 sono molto amati dal pubblico giovane e non solo, e la loro canzone Zitti e buoni è tra le più ascoltate ovunque.

Francesca Michielin & Fedez – Chiamami per nome

Ecco un’altra canzone che sentiremo spesso in estate. Seconda al festival, dove era data come favorita alla vittoria, Chiamami per nome è una delle canzoni di Sanremo 2021 più ascoltate al momento. Un successo annunciato.

Madame – Voce

La giovane rapper Madame con il suo brano Voce ha conquistato la fetta del pubblico giovane e la sua è la canzone sanremese più ascoltata su Spotify, e va forte anche su Youtube.

Irama – La genesi del tuo colore

Sempre molto apprezzato Irama e anche questa volta ha fatto centro con questa bella canzone, La genesi del tuo colore. Quinto nella classifica finale del festival, è tra i più ascoltati in radio e non solo.

Noemi – Glicine

Non sbaglia un colpo Noemi, che con la sua canzone Glicine ha conquistato il pubblico come dimostrano i dati di ascolto in radio e le views su Youtube per la sua canzone. Altro probabile tormentone estivo.

Fasma – Parlami

Altra dimostrazione di come la classifica del festival sia molto diversa da quella degli ascolti reali dei mesi successivi, ecco che il brano di Fasma – arrivato diciottesimo! – è invece tra le canzoni più ascoltate in assoluto di Sanremo 2021.

Queste erano le canzoni di Sanremo 2021 più ascoltate al momento. La classifica può cambiare con l’avvicinarsi dell’estate, ma queste sono le canzoni che hanno “vinto” nella gara degli ascolti. Tra gli altri citiamo anche Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”, Annalisa con “Dieci” e Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura”).

