Canzone Annalisa Sanremo 2021: “Dieci”, testo e significato

Si intitola “Dieci” la canzone di Annalisa che partecipa al festival di Sanremo 2021. Una canzone d’amore con un ritornello che resta in testa. Qua sotto il video per ascoltarla, ma di cosa parla veramente? Vediamo insieme testo e significato.

Annalisa – Dieci

Dieci Testo

Cos’è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos’hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Vestiti fuori posto

Addormentati in un parcheggio

Baci francesi delivery

Le scenate nell’appartamento

Merito caffè latte corretto

E mi piace se esageri

Non ho tempo deciditi

Io però non ti aspetto

Mi ricordi di un libro che ho letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Tra un’ora…

Forse non te l’ho mai detto

Forse lo sai già

Che ho bisogno di quello che ho perso

Di quella volta su cento

Non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci, significato della canzone di Annalisa

Un amore forse ormai finito, o forse no. E’ di questo che parla la canzone di Annalisa, “Dieci”. Come la stessa cantautrice ha dichiarato “sembra la storia di un amore al tramonto ma forse non è così”, infatti il senso sembra proprio quello di un amore che non finisce mai. Con l’amore non è mai detto l’ultima parola. Non per forza verso una persona, ma ad esempio per la musica, per la vita, per tutto.

Dieci è la classica canzone pop perfetta per i suoi scopi, ovvero trasmettere suggestioni poetiche attraverso la musica e la melodia e lasciare in testa un ritornello che non va più via.

Chi è Annalisa

Annalisa Scarrone, in arte Annalisa, è nata nel 1985 a Savona, Liguria. Ha partecipato cinque volte al festival di Sanremo e viene ricordata per brani come “Scintille”, “Il mondo prima di te” e molti altri. Dagli esordi con la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2010, la cantante negli anni è maturata sempre di più. Molte le collaborazioni e ben sette gli album registrati in studio. Si ispira al pop e al rock più raffinato, ha collaborato con personaggi come Achille Lauro e le sue canzoni parlano d’amore, di relazioni, di amicizia e dei problemi delle donne.

