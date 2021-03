Irama, la canzone di Sanremo 2021 è “La genesi del tuo colore”. Un inno sfrenato con tutte le emozioni. Ecco il video, testo e significato

La genesi del tuo colore è la canzone che Irama ha proposto a Sanremo 2021. Sarà probabilmente uno dei tormentoni dell’estate. Ma di cosa parla questa canzone? Ecco il video, il testo e il significato.

La genesi del tuo colore Testo

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome

Vedi anche: Le canzoni di Sanremo 2021 e la Classifica generale

La genesi del tuo colore Significato

“Scoppierà il colore / Scorderai il dolore” e “Colona l’anima con una lacrima” sono le frasi che forse restano più in testa di questa bella canzone di Irama. Un pezzo pop bello anche da ballare e uno dei probabili tormentoni estivi 2021. Il significato della canzone, come si evince dalle frasi e dalle parole del testo, è un invito a lasciarsi andare alla vita, a cantare e ballare, nonostante tutto. Una vita fatta di tante emozioni, anche se a noi sembra di vederne sempre una sola per volta. Una vita in continuazione in mutazione, quindi colorata.

Come ha spiegato il cantante in un’intervista: “La genesi del tuo colore è il titolo di questa canzone, invece la genesi del mio colore, in questo momento, è… cromata! Perché la vita racchiude talmente tante sfumature, sentimenti e attimi che non penso si possano catalogare in un unico colore, ma continuano a mutare e a variare proprio come la vita stessa”.

Irama, le 10 canzoni più belle. Playlist Canzoni Irama. Quali sono le canzoni più belle e fmose del giovane cantante toscano? Abbiamo scelto per voi le 10 canzoni migliori di Irama

La canzone è piaciuta tantissimo al pubblico italiano e non solo: tanti, infatti, i commenti in inglese sotto al video di Youtube. Significativo uno dei commenti più votati, che dice:

“L’unica canzone che potrebbe avere qualche possibilità all’eurovision, visti i cantanti e le canzoni che ci saranno lì. Ci sono tante canzoni belle quest’anno a Sanremo, altre che hanno fatto pietà, ma questa è l’unica che merita di rappresentare l’Italia. Un ondata di freschezza e diversità rispetto al resto del festival. Detto ciò non ho mai seguito Irama e più vedevo quest’ultima esibizione e più dicevo non è possibile che il mio preferito sia lui. Ma è così questa canzone spacca e vincerà Sanremo. Complimenti.”

Ricordiamo che Irama non si è potuto esibire dal vivo a Sanremo 2021 a causa di alcuni casi di positività al tampone per il coronavirus nel suo staff. Al posto dell’esibizione live è stato mandato in onda un video. Questo non ha fermato però il successo della canzone, di sicuro una delle canzoni italiane del momento – e, come abbiamo già detto, sicuramente una hit della prossima estate – e in generale una delle canzoni più ascoltate del momento.

Vedi anche: