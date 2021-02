Quali sono le canzoni d’amore del Festival di Sanremo 2021? Ecco l’elenco di tutte le canzoni che hanno come tema l’amore

Fin dai suoi inizi negli anni Cinquanta il Festival della canzone italiana ha sempre dato moltissimo spazio alle canzoni d’amore. E anche a Sanremo 2021 moltissimi brani parlano d’amore. Ovviamente ogni autore parla di questo sentimento a proprio modo, ci sono quindi canzoni sulla gioia dell’essere innamorati come canzoni sull’amore finito e sul dolore che ne deriva. Vediamo nello specifico quali sono le canzoni d’amore del Festival di Sanremo 2021

Sanremo 2021, le canzoni d’amore

Random – Torno a te

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

In “Torno a te” il giovanissimo rapper Random canta di un amore desiderato e a cui ci si avvicina, ma che continua a sfuggire e a girare intorno, come in una danza.

Francesco Renga – Quando trovo te

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Una canzone sul potere salvifico dell’amore questa “Quando trovo te” di Francesco Renga. Anzi sul potere che il pensiero o il ricordo dell’amore ha sulla mente, e sull’importanza delle piccole cose.

Noemi – Glicine

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte

“Il glicine ha tanto da insegnare su come sarebbe bello saper stare al mondo”, ha dichiarato Noemi. Glicine parla di un amore finito ma anche dell’importanza di risollevarsi quando un amore finisce.

Vedi anche: Glicine, testo e significato della canzone di Noemi

La Rappresentante di Lista – Amare

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Un brano sull’amore in senso ampio, questo del gruppo La Rappresentante di Lista, che, come hanno spiegato in un’intervista “parla di corpi di vita, di comunità, della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e ovviamente di amore.”

Vedi anche: Amare, testo e significato

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Prima prosciughiamo il mare

Poi versiamo lacrime

Per poterlo ricolmare

Francesca Michielin canta questa canzone in coppia con Fedez. Il brano parla di due persone diverse, ma entrambe ferite, che si innamorano.

Vedi anche: Chiamami per nome, testo e significato

Fulminacci – Santa Marinella

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non volare via

Il cantautore romano ha vinto la targa Tenco come migliore opera prima con il suo progetto d’esordio “La vita veramente”, e si presenta poi a Sanremo con “Santa Marinella”, brano che racconta l’amore ma soprattutto il bisogno di essere sereni.

Le 10 più belle canzoni d'amore di Jovanotti Jovanotti ha scritto tante bellissime canzoni, e tra queste molte sono d’amore.

Madame – Voce

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

La giovanissima rapper Madame, già nota dal 2018 grazie al brano “Sciccherie”, porta a Sanremo questa canzone piena di nostalgia in cui l’amore è quello che manca, quando finisce.

Vedi anche: Chi sono i rapper di Sanremo 2021

Aiello – Ora

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Il cantautore calabrese Aiello partecipa per la prima volta a Sanremo con “Ora”, canzone d’amore autobiografica in cui racconta il peso delle proprie paure, in una relazione d’amore difficile.

Annalisa – Dieci

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Alla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo, Annalisa porta questo brano che parla di una relazione in crisi in cui ci si aggrappa agli ultimi momenti passati insieme, consapevoli però del fatto che l’amore ormai è finito.

100 frasi sulla vita. Le più belle e famose Frasi sulla vita per capire cos’è la vita, per farsi ispirare, o per dedicarle a qualcuno.

Arisa – Potevi fare di più

Nella notte il silenzio fa troppo rumore

A che serve una rosa quando è piena di spine

Torno a casa e fa festa solamente il mio cane

Arisa porta a Sanremo questo brano scritto da Gigi D’Alessio, in cui si parla di un amore ormai finito. La prospettiva è quella di lei, e il tono espressamente accusatorio: se lui si fosse impegnato di più, la relazione avrebbe retto.

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Il duo Coma_Cose formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano partecipa a Sanremo 2021 con questo brano che è una sorta di dichiarazione d’amore un po’ atipica.

Frasi belle: 100 frasi da dedicare e condividere Frasi belle per stati di Whatsapp, Facebook o Instagram. A volte bastano poche parole, o poche frasi, per alleggerire la giornata o far sorridere una persona cara.

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Ermal Meta porta a Sanremo questo brano che parla del potere salvifico dell’amore e invita a non avere paura: “È la mia mano che stringi, niente paura / E se non riesco ad alzarti starò con te per terra”.

Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca luce nera

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

In questa canzone, frutto della collaborazione degli Extraliscio con Davide Toffolo, si mescolano stili musicali molto diversi tra loro. Il brano parla del forte bisogno di restare vicino alla propria amata.

Fasma – Parlami

E sei tu che mi ringrazi

Ma grazie di che

Grazie a te ho tirato fuori il meglio di me

Il rapper romano Fasma partecipa a Sanremo con questo brano molto intenso in cui viene espressa chiaramente la forza dell’amore: “anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia”

16 canzoni romantiche italiane Le canzoni d’amore più belle sono tutte canzoni romantiche. Abbiamo fatto una playlist con 16 canzoni italiane, vecchie e nuove, all’insegna del romanticismo. Canzoni romantiche. Dice un aforisma che il “romanticismo è ciò che tocca la sensibilità e la invita all’emozione”. E cosa invita di più all’emozione di una bella canzone?

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,

Solo il mio pianto mi resta senza te.

Infine ecco Orietta Berti, che alla sua dodicesima partecipazione al Festival di Sanremo porta la sua “Quando ti sei innamorato”. Orietta Berti non partecipava al Festival da ben 29 anni.

Il Festival di Sanremo 2021: amore e rap

E queste erano le canzoni d’amore presenti al Festival di Sanremo 2021. Come abbiamo visto, molte di queste sono canzoni rap o trap, e moltissimi sono gli artisti davvero giovani che partecipano al Festival. Le canzoni che vengono presentate al Festival di Sanremo e che hanno come tema l’amore sono sempre tante, si sa, perché l’amore è certamente tra i sentimenti più cantati nel mondo della canzone italiana e non solo.

Tra i testi di questi brani, come abbiamo visto, l’amore si può leggere in tanti modi diversi e in tutte le sue sfaccettature: dall’amore come forza che unisce e dà gioia all’amore come desiderio e bisogno, dall’amore che salva e aiuta a prendere strade migliori fino all’amore che c’era ma ormai non c’è più e al dolore che si prova quando l’amore ci abbandona.

Vedi anche: