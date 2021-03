Sanremo 2021, le canzoni più passate in radio. Ecco quali sono le canzoni 2021 venute fuori dal festival. La classifica è un bel po’ diversa da quella ufficiale!

Sanremo 2021, parliamo delle canzoni. Da una parte c’è la classifica ufficiale, che ha visto vincere i Maneskin, dall’altra c’è quella degli ascolti e delle vendite. Abbiamo già visto le canzoni di Sanremo più sentite su Spotify, ora vediamo quelle che al momento hanno più passaggi nelle radio secondo i dati di Earone.

Canzoni di Sanremo 2021 più ascoltate in radio

Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima Francesca Michielin & Fedez – Chiamami per nome Gaia – Cuore amore Noemi – Glicine Maneskin – Zitti e buoni Irama – La genesi del tuo colore Annalisa – Dieci Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Willie Peyote – Mai dire mai (la locura) Madame – Voce

La classifica di Sanremo è diversa da quella delle radio, come sempre

Per ora possiamo dire che la canzone del momento, fra quelle uscite dalla classifica di Sanremo 2021, è Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino. Un brano pop leggero, appunto, che probabilmente non resterà nella storia della musica, diciamo così, ma che per ora è indubbiamente quello che è rimasto più in testa e si prepara ad essere uno dei tormentoni estivi 2021.

Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima

Come sempre la classifica degli ascolti radiofonici (o meglio, dei passaggi radiofonici) è un po’ diversa da quella uscita fuori dal festival. Infatti i Maneskin, vincitori, qua li troviamo solo al quinto posto, mentre prima fra la canzoni più ascoltate ci sono Chiamami per nome di Fedez & Francesca Michielin (seconda al festival), ma anche Gaia con Cuore amaro, Noemi con Glicine.

Gaia – Cuore amaro

Seguono tutti gli artisti più giovani, come Irama con la bella La genesi del tuo colore, la giovane e bravissima Madame, Willie Peyote, Annalisa con Dieci ed Ermal Meta.

Canzone bonus: Achille Lauro – Solo noi, tra le più ascoltate in radio al momento, anche se ovviamente non era in concorso. Ma l’artista, come sappiamo, è uno dei nomi più gettonati al momento.

Queste erano le canzoni di Sanremo più sentite in radio al momento, per consultare la classifica delle hit italiane guardare la classifica canzoni italiane del momento 2021.

