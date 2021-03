Sanremo 2021, la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify è diversa dalla classifica ufficiale. Ecco le sorprese.

Da una parte c’è la classifica definitiva di Sanremo 2021, che vede al primo posto i Maneskin, al secondo Michielin-Fedez, al terzo Ermal Meta, al quarto Colapesce Dimartino e così via. Dall’altra ci sono le classifiche radiofoniche e quelle dello streaming. Ecco ad esempio quali sono le canzoni di Sanremo più ascoltate ora su Spotify.

Sanremo 2021, classifica canzoni più ascoltate ora su Spotify

Francesca Michielin & Fedez – Chiamami per nome Madame – Voce Irama – La genesi del tuo colore Maneskin – Zitti e basta Fasma – Parlami Annalisa – Dieci Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Willie Peyore – Mai dire mai (la locura) Coma_Cose – Fiamma negli occhi Aiello – Ora Gaia – Cuore amaro Noemi – Glicine La Rappresentante di Lista – Amare Lo Stato Sociale – Combat pop Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Sanremo 2021 su Spotify: un’altra classifica

Quello che salta subito all’occhio è che, negli ascolti, a vincere è Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, una delle canzoni considerate favorite alla vittoria fin dall’inizio. Probabilmente vinceranno la gara degli ascolti radiofonici e dello streaming. Ma soprattutto la sorpresa è la giovanissima Madame, con la canzone Voce, al secondo posto delle canzoni più ascoltate su Spotify in Itali al momento.

Nella classifica ufficiale definitiva di Sanremo Madame è solo ottava, subito prima di Orietta Berti. Negli ascolti di Spotify invece è al secondo posto. E va ricordato che la giovanissima rapper era già tra le canzoni del momento con la sua Il mio amico, cantata in coppia con Fabri Fibra. Insomma, un vero e proprio momento d’oro per lei.

Segue Irama, quinto nelle classifica di Sanremo, con il brano La genesi del tuo colore, poi i vincitori, i Maneskin, e a seguire un’altra sorpresa. Ovvero Fasma: diciottesimo nella classifica ufficiale di Sanremo 2021, e invece tra i primi tra gli ascolti di Spotify.

Situazione simile per Aiello, che rientra nella top ten degli ascolti con la sua decima posizione, ma che nella classifica del festival è arrivato penultimo. Insomma questo conferma che, come ogni anno, la classifica finale del festival di Sanremo rispecchio solo in parte quelle che sono realmente le canzoni preferite degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

Quali di queste saranno le canzoni dell’estate 2021? Ancora presto per dirlo, ma lo scopriremo nei prossimi mesi. Intanto questa era la classifica delle canzoni di Sanremo più ascoltate in streaming su Spotify Italia.

