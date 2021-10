Partite Serie A Tv in programma su Dazn

Partite Serie A di sabato e domenica in programma su DAZN. Gare 8ª giornata da vedere in diretta Tv e streaming su Dazn e Sky. Orari e dove si gioca.

Partite serie A 2021-22. L’8ª giornata del campionato propone 10 partite, fra anticipi, posticipi e big match. Ecco come fare per non perderne neanche uno: da dove vederli in tv o streaming, agli orari caso per caso.

VEDI ANCHE: CALENDARIO PARTITE SERIE A 2021-22

Partite Serie A domani 16 ottobre 2021

Spezia – Salernitana

Orario partita: sabato 16 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Alberto Picco (La Spezia).

Lazio – Inter

Orario partita: sabato 16 ottobre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma).

Milan – Verona

Orario partita: sabato 16 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e Now, in Tv sui canali di Sky .

e Now, in Tv sui canali di . Dove si gioca: Stadio San Siro (Milano).

Partite Serie A domenica 17 ottobre 2021

Cagliari – Sampdoria

Orario partita: domenica 17 ottobre ore 12:30

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e Now, in Tv sui canali di Sky .

e Now, in Tv sui canali di . Dove si gioca: Stadio Sardegna Arena (Cagliari).

Orario partita: domenica 17 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn.

Dove si gioca: Stadio Castellani (Empoli).

Genoa-Sassuolo

Orario partita: domenica 17 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Luigi Ferraris (Genova).

Udinese-Bologna

Orario partita: domenica 17 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Friuli (Udine).

Orario partita: domenica 17 ottobre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli).

Orario partita: domenica 17 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Allianz Stadium (Torino).

VEDI ANCHE: QUANDO GIOCA LA JUVE DATE PARTITE SERIE A

Partita Serie A lunedì 18 ottobre

Venezia-Fiorentina

Orario partita: lunedì 18 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e Now, in Tv sui canali di Sky .

e Now, in Tv sui canali di . Dove si gioca: Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia).

Big match 8ª giornata Serie A da vedere su Dazn

Come abbiamo visto Dazn trasmetterà in streaming tutte le 10 partite di Serie A, che saranno visibili su questa piattaforma anche per chi possiede TimVision. La partite di cartello di questo turno di campionato sono 2: Lazio-Inter, in programma sabato alle 18:00 e Juventus-Roma che si giocherà domenica alle ore 20:45.

Entrambe gli incontri si potranno vedere tramite l’App di Dazn, su Smart Tv, pc, smartphone e tablet. Quindi, se siete abbonati non vi resta che collegarvi agli orari indicati e godervi lo spettacolo di queste partite, che assegneranno punti fondamentali per le prime posizioni della classifica di Serie A 2021-22. Ma anche per tutte le altre, che in soli 3 casi potete guardare pure sui canali Tv di Sky Sport, se avete un abbonamento a questa emittente. Le altre 7 come visto saranno in diretta esclusiva solo su DAZN.

Trovi tutte le altre informazioni sulla Serie A nel canale Sport di Donne Sul Web.

VEDI ANCHE: