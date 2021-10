Sky partite 2022. Serie A, B e C | Calendario

Sky 2021-2022 calendario partite. Serie A, ma anche Serie B e C. Ecco quali sono le prossime gare di campionato da vedere su Sky. Date e orari.

Sky calcio. Nella stagione 2021-22 la Pay Tv trasmette 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A, in co-esclusiva con Dazn. Ma in ogni turno ci sono tantissime altre gare che si possono guardare su Sky, ossia l’intero campionato di Serie B e le migliori partite di quello di C.

Vediamo allora il calendario partite Sky 2021-22, partendo dal campionato di Serie A, fino ad arrivare a quello cadetto e di Serie C.

Prossime partite di Serie A su Sky

Ecco tutte le prossime partite del campionato di Serie A 2021-22 trasmesse su Sky, con data e orario.

PARTITA DATA E ORA 7° giornata CAGLIARI - VENEZIA venerdì 1 ottobre ore 20:45 SASSUOLO - INTER sabato 2 ottobre ore 20:45 BOLOGNA - LAZIO domenica 3 ottobre ore 12:30 8° giornata MILAN - VERONA sabato 16 ottobre ore 20:45 CAGLIARI - SAMPDORIA domenica 17 ottobre ore 12:30 VENEZIA - FIORENTINA lunedì 18 ottobre ore 20:45

Solitamente Sky trasmette le partite che si giocano in 3 fasce orarie:

il sabato sera alle ore 20:45

la domenica alle 12:30

il lunedì sera alle 20:45.

Tuttavia ci sono casi, come ad esempio quando è prevista la sosta per le nazionali, in cui non si gioca il lunedì, quindi la programmazione cambia e solitamente è la partita del venerdì a prenderne il posto. In ogni caso potete tornare sempre su questa pagina per restare aggiornati sulle partite trasmesse in ogni turno di Serie A.

Prossime partite di serie B trasmesse su Sky

A differenza della Serie A, le partite del campionato cadetto vengono trasmesse tutte su Sky. Questo significa che potete guardare ogni gara del calendario di Serie B se siete abbonati a questa pay Tv, sul digitale o in alternativa in streaming con Sky Q o Now.

Ecco tutte le prossime gare di Serie B 2021 2022 da vedere su Sky.

PARTITA 7°GIORNATA DATA E ORA LECCE MONZA Venerdì 1 ottobre ore 20:30 ALESSANDRIA COSENZA Sabato 2 ottobre ore 14:00 CREMONESE TERNANA Sabato 2 ottobre ore 14:00 CROTONE ASCOLI Sabato 2 ottobre ore 14:00 FROSINONE CITTADELLA Sabato 2 ottobre ore 14:00 PISA REGGINA Sabato 2 ottobre ore 16:15 SPAL PARMA Sabato 2 ottobre ore 18:30 BRESCIA COMO Domenica 3 ottobre ore 14:00 PORDENONE VICENZA Domenica 3 ottobre ore 16:15 BENEVENTO PERUGIA Domenica 3 ottobre ore 20:30

Prossime partite Serie C su Sky

Non è tutto per gli appassionati di calcio italiano, infatti Sky trasmette anche i migliori incontri del campionato di Serie C 2021-22. Nello specifico ogni turno vengono trasmessi fino ad 8 partite, ossia le più importanti dei 3 gironi previsti in questa categorie (A, B e C).

Ecco l’elenco completo delle prossime partite di Lega Pro trasmesse su Sky.

PARTITE 7°GIORNATA DATA E ORA GROSSETO - CESENA sabato 2 ottobre ore 17:30 SIENA - PISTOIESE sabato 2 ottobre ore 17:30 MANTOVA - JUVENTUS U 23 domenica 3 ottobre ore 14:30 PRO VERCELLI - SUDTIROL domenica 3 ottobre ore 14:30 TRIESTINA - ALBINOLEFFE domenica 3 ottobre ore 14:30 PESCARA - REGGIANA domenica 3 ottobre ore 17:30 BARI - MONOPOLI domenica 3 ottobre ore 17:30 CATANZARO - FIDELIS ANDRIA lunedì 4 ottobre ore 17:30

Come visto ci sono parecchi big match della categoria e comprendono i club più importanti che giocano in questo campionato. Per ogni turno vengono selezionati gli incontri trasmessi in diretta, quindi potete tornare su questa pagina per sapere quali saranno i successivi.

Queste tutte le prossime partite di Serie A, B e C, trasmesse su Sky. Come avrete capito sono tanti gli eventi che potete guardare in ogni turno su questa emittente nei prossimi mesi, fino al termine della stagione calcistica prevista per maggio/giugno 2022.

