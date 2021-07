Calendario Serie B 2021 2022: tutte le partite

Sorteggio calendario serie b 2021 2022. Ecco tutte le prossime partite stabilite dal sorteggio. Date inizio e fine campionato serie BKT. Classifica e regolamento.

Calendario Serie B 2021-22. Il sorteggio del calendario del campionato di calcio cadetto, avvenuto a Ferrara, segna ufficialmente l’inizio della stagione. Sono 20 le squadre che prendono parte al campionato di Serie BKT, dove si disputeranno 38 giornate durante la stagione, ma sono previste partite anche dopo il termine della regular season.

Ecco allora quali sono tutte le partite della Serie B 2021/22, sulla base del calendario stabilito dalla Lega B, e le regole del torneo su promozioni e retrocessioni.

1° giornata Serie B 2021-22

Ascoli-Chievo/Cosenza* 21-22 agosto Benevento-Alessandria 21-22 agosto Cittadella-Vicenza 21-22 agosto Cremonese-Lecce 21-22 agosto Crotone-Como 21-22 agosto Frosinone-Parma 21-22 agosto Pisa-Spal 21-22 agosto Pordenone-Perugia 21-22 agosto Reggina-Monza 21-22 agosto Ternana-Brescia 21-22 agosto

2° giornata Serie B 2021-22

Brescia-Chievo/Cosenza* 28-29 agosto Cittadella-Crotone 28-29 agosto Vicenza-Frosinone 28-29 agosto Lecce-Como 28-29 agosto Monza-Cremonese 28-29 agosto Parma-Benevento 28-29 agosto Perugia-Ascoli 28-29 agosto Pisa-Alessandria 28-29 agosto Reggina-Ternana 28-29 agosto Spal-Pordenone 28-29 agosto

*una fra Chievo e Cosenza in base alle decisioni della giustizia sportiva

Quando inizia la serie B 2021-22. Date partite campionato

Il nuovo campionato di Serie B inizia il week end del 21 e 22 agosto 2021. A seguire ci saranno tutte le altre partite, che si disputeranno fino al 6 maggio 2022. Mentre l’inizio rispecchia la data scelta anche dal campionato di calcio di Serie A, quella della fine invece è diversa.

Il motivo è semplice: in Serie B la stagione non si conclude con le 38 giornate in programma, ma è prevista un’ulteriore appendice, ossia la disputa di play off e play out. Tramite queste ulteriori partite si assegnano gli ultimi posti, nel primo caso per la promozione in Serie A, nel secondo caso per la retrocessione in Serie C.

Durante l’arco dell’anno sono previsti turni infrasettimanali e partite giocate anche in giorni di festa, come ad esempio:

il 26 dicembre 2021 (nel boxing day)

il lunedì 18 aprile 2022, ovvero il giorno di pasquetta.

Insomma, le partite da seguire allo stadio o in tv, per i tifosi delle squadre di Serie B, sono tante durante la nuova stagione, che si annuncia appassionante.

Risultati e classifica serie B 2021/22

I risultati delle partite in calendario che abbiamo visto saranno fondamentali per la composizione della classifica di Serie B. Ricordiamo che solo le prime due classificate, dopo le 38 giornate previste in campionato, otterranno la promozione in Serie A. Viceversa le squadre classificate dal terzo all’ottavo posto si affronteranno nei play off, con un meccanismo ad eliminazione diretta, che regalerà la vittoria ad una sola squadra, che diventerà la terza neo promossa.

Per quanto riguarda invece le retrocessioni in Serie C, saranno 4 le squadre coinvolte, le ultime 3 durante la stagione e la perdente del playout, che si disputa fra quart’ultima e quint’ultima. Tale spareggio non si gioca solo nel caso in cui fra le due squadre ci siano 6 o più punti di distanza in classifica.

Queste in sostanza le informazioni su tutte le partite del campionato di Serie B. In base al calendario stabilito, le squadre si andranno ad affrontare tutte, componendo così la classifica. La graduatoria al termine della stagione, ci dirà quali team saranno neopromossi in Serie A nelle stagione seguente, quali scenderanno in Serie C e quali resteranno in cadetteria.

