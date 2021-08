Serie C, calendario dei tre gironi campionato 2021-2022

Serie C calendario – Respinto il ricorso dell’Alma Juventus Fano, con l’ammissione della Pistoiese nel Girone B si completano i tre gironi della prossima Serie C al via il prossimo 29 agosto. Date partite e calendario in Pdf da scaricare.



La decisione del Collegio di Garanzia del Coni esclude l’undici di Fano dalla Serie C e permette di eliminare la “X” utilizzata a mo’ di segnaposto lo scorso 9 agosto durante la presentazione della nuova stagione e dei tre calendari. La squadra “X” è la Pistoiese, che completa il quadro delle 60 iscritte alla stagione 2021-2022, per un totale di ben 20 regioni coinvolte.

Si chiude così il cerchio su un’estate contraddistinta da ripescaggi, esclusioni e riammissioni. La stagione di Serie C parte il prossimo 29 agosto con la prima delle 38 giornate in calendario. Ultima gara di regular season il 24 aprile 2022, poi ci saranno i playoff. Tornano finalmente allo stadio i tifosi, che potranno occupare il 50% della capienza degli impianti.

Vediamo nel dettaglio, la composizione dei tre gironi e il rispettivo calendario delle partite

Serie C, calendario 21 -22 Girone A

Queste le venti squadre inserite nel Girone A: Albinoleffe, FeralpiSalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusvecomp Verona.

Tra le favorite del Girone A non può non esserci il Padova di Massimo Pavanel, finalista playoff della scorsa stagione e pronto a riprovarci. Appena dietro ci sono la Pro Vercelli e il Sudtirol.

Qui di seguito l’elenco delle prime due giornate della stagione 2021 -22:

1° giornata (29 agosto)

Feralpisalò-Fiorenzuola

Giana Erminio-Pro Sesto

Legnago-Mantova

Pergolettese-Juventus U23

Piacenza-Trento

Pro Patria-Albinoleffe

Pro Vercelli-Lecco

Renate-Padova

Sudtirol-Virtus Verona

Triestina-Seregno

2° giornata (5 settembre)

Albinoleffe-Sudtirol

Fiorenzuola-Renate

Juventus U23-Triestina

Lecco-Legnago

Mantova-Giana Erminio

Padova-Pergolettese

Pro Sesto-Pro Vercelli

Seregno-Feralpisalò

Trento-Pro Patria

Virtus Verona-Piacenza

Scarica il calendario del Girone A di Serie C della tua squadra.

Lega Pro Calendario girone C

Serie C, Girone B – Sorpresa Pescara e ripescaggio Pistoiese

Ecco quali sono le venti squadre che compongono il Girone B: Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pistoiese, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese.

Nel Girone B, i favori del pronostico sono tutti per il Modena, che può concretamente puntare alla Serie B. Mai però sottovalutare le retrocesse Pescara, Reggiana e Virtus Entella.

Queste le prime due giornate della stagione 2021 -22:

1° giornata (29 agosto)

Cesena-Gubbio

Fermana-Viterbese

Grosseto-Modena

Imolese-Lucchese

Olbia-Pistoiese

Pescara-Ancona Matelica

Pontedera-Carrarese

Reggiana-Aquila Montevarchi

Siena-Vis Pesaro

Virtus Entella-Teramo

2° giornata (5 settembre)

Ancona Matelica-Olbia

Aquila Montevarchi-Virtus Entella

Carrarese-Pescara

Gubbio-Fermana

Lucchese-Cesena

Modena-Reggiana

Teramo-Siena

Vis Pesaro-Pontedera

Viterbese-Imolese

Pistoiese-Grosseto

Scarica il Calendario del girone B

Calendari SERIE C GIRONE B

Calendario Serie C, Girone C – Squadre favorite

Infine, chiude il quadro della Serie C, la lista delle venti compagini inserite nel Girone C: Acr Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

Nel Girone del Sud la favorita numero uno resta il Bari guidato da Michele Mignani. La scalata al primato non sarà però semplice. La concorrenza di Avellino e Catanzaro si farà sentire, così come quella del Palermo. Tanta curiosità, inoltre, per il ritorno a Foggia dell’allenatore boemo per eccellenza, Zdeněk Zeman.

Queste le prime due giornate:

1° giornata (29 agosto)

Avellino-Campobasso

Catanzaro-Virtus Francavilla

Fidelis Andria-Juve Stabia

Monopoli-Catania

Monterosi Tuscia-Foggia

Paganese-Acr Messina

Palermo-Latina

Potenza-Bari

Taranto-Turris

Vibonese-Picerno

2° giornata (5 settembre)

Acr Messina-Palermo

Bari-Monterosi Tuscia

Campobasso-Taranto

Catania-Fidelis Andria

Foggia-Potenza

Juve Stabia-Avellino

Latina-Paganese

Picerno-Catanzaro

Turris-Monopoli

Virtus Francavilla-Vibonese

Queste sono tutte le partite del campionato di serie C comunicate dalla Lega Pro.

