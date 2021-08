Calendario Coppa Italia, 32esimi di finale: tutte le partite, dove vederle gratis

Da quest’anno cambia di nuovo il format della Coppa Italia 2021 -22 che è stato ridotto. Tutte le partite saranno visibili in chiaro e gratis, scendono in campo dodici squadre di Serie A, 19 di B e una sola di Serie C, il Catanzaro

Cambia di nuovo la Coppa Italia. La Lega Serie A ha deciso di rendere più snello il calendario e il format della seconda competizione nazionale per andare incontro alle esigenze di calendario delle squadre che giocano nei diversi campionati.

Calendario Coppa Italia 2021/22

Venerdì 13 agosto Pordenone-Spezia Ore 17.45 Canale 20 Genoa-Perugia Ore 18.00 Italia 1 Udinese-Ascoli Ore 20.45 Canale 20 Fiorentina-Cosenza Ore 21.00 Italia 1 Sabato 14 agosto Benevento-Spal Ore 17.45 Canale 20 Cittadella-Monza Ore 18.00 Italia 1 Verona-Catanzaro Ore 20.45 Canale 20 Cagliari-Pisa Ore 21.00 Italia 1 Domenica 15 agosto Empoli-Vicenza Ore 17.45 Canale 20 Parma-Lecce Ore 18.00 Italia 1 Venezia-Frosinone Ore 20.45 Canale 20 Torino-Cremonese Ore 21.00 Italia 1 Lunedì 16 agosto Crotone-Brescia Ore 17.45 Canale 20 Bologna-Ternana Ore 18.00 Italia 1 Salernitana-Reggina Ore 20.45 Canale 20 Sampdoria-Alessandria Ore 21.00 Italia 1

Coppa Italia, nuovo format

Meno squadre, meno partite con le otto migliori formazioni dello scorso anno che entreranno in gioco solo a partire da dicembre. Una scelta in qualche modo in controtendenza rispetto a quanto sta accadendo in altri paesi come Germania, Inghilterra, Francia o Spagna dove il format è rimasto molto tradizionale: soprattutto in Inghilterra, dove le coppe nazionali sono addirittura due, quella di Federazione e quella di lega. In molti paesi il tentativo è quello di coinvolgere sempre più squadre anche a livello semiprofessionistico con bizzarri abbinamenti tra top club europei e club di quinta divisione, così com’è accaduto lo scorso anno con la sfida tra il Tottenham e il minuscolo Marine AFC di Crosby, una squadra capace di arrivare fino al terzo turno e di ospitare uno dei team più forti d’Europa.

Il nuovo format di Coppa Italia porta le otto migliori squadre dell’edizione dello scorso anno – a cominciare dalla Juventus, che ha vinto il trofeo – direttamente agli ottavi di finale: Juve, Atalanta, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Sassuolo e Milan scenderanno in campo non in questo e nemmeno nel prossimo turno.

Coppa Italia dove vedere le partite gratis in TV

Cambia anche la distribuzione delle partite di Coppa Italia che dalla Rai passa a Mediaset in esclusiva. Ambizioso il programma della rete del biscione che ha annunciato la programmazione di tutte le partite in tempo reale. Ogni gara avrà una collocazione in palinsesto, su Italia Uno o su Mediaset 20, tutto in chiaro e gratis sul digitale terrestre. Live streaming su Mediaset Play.

Italia Uno ha in programma anche una serie di trasmissioni di approfondimento con gli highlight di tutte le partite.

Le partite dei 32esimi di finale sono in programma da oggi fino a lunedì. Il turno successivo è in programma dal 15 dicembre, alla vigilia della lunga sosta di campionato. Gli ottavi, con le teste di serie, sono in programma dal 12 gennaio. I quarti dal 9 febbraio. Fin qui gara secca, di sola andata, in casa della squadra meglio classificata. Unica gara di andata e ritorno sarà la semifinale tra il 2 marzo e il 20 aprile. Gara decisiva di ritorno in casa della testa di serie meglio piazzata nel tabellone. Finale unica in campo neutro l’11 maggio.

La Juventus detiene il trofeo, vinto per la 14esima volta, dopo la vittoria in finale sull’Atalanta, 2-1, del 19 maggio scorso a Reggio Emilia.