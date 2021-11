Partite serie A in Tv Sky DAZN, 12ª giornata. Orario e calendario

Partite serie A dodicesima giornata, dove vederle tutte su Sky e DAZN. Orari, calendario e guida Tv delle prossime partite del Campionato di calcio maschile.

Le partite del campionato di Serie A valide per la 12ª giornata si giocheranno su 3 giorni, fra il 5 e il 7 novembre 2021. Ad aprire questo turno ci sarà un anticipo venerdì sera ad Empoli, mentre il posticipo della domenica sarà il derby di Milano, nel mezzo tutti gli altri incontri come da calendario.

Ecco allora nel dettaglio date e orari di tutte le partite, inclusa la guida per guardare in Tv o streaming caso per caso.

VEDI ANCHE: SERIE A CLASSIFICA AGGIORNATA

PARTITA SERIE A VENERDI 5 NOVEMBRE 2021

EMPOLI – GENOA

Orario partita: venerdì 5 novembre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e in Tv su Sky



Dove si gioca: Stadio Carlo Castellani (Empoli).

PARTITE 12ª GIORNATA SERIE A SABATO 6 NOVEMBRE

SPEZIA – TORINO

Orario partita: sabato 6 novembre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Picco (La Spezia).

JUVENTUS – FIORENTINA

Orario partita: sabato 6 novembre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Allianz Stadium (Torino).

CAGLIARI – ATALANTA

Orario partita: sabato 6 novembre ore 20:45

Dove vederla: in diretta Tv su Sky e in streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Unipol Domus (Cagliari).

PARTITE 12ª GIORNATA SERIE A DOMENICA 7 NOVEMBRE

VENEZIA – ROMA

Orario partita: domenica 7 novembre ore 12:30

Dove vederla: in diretta Tv su Sky e in streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia).

SAMPDORIA – BOLOGNA

Orario partita: domenica 7 novembre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Luigi Ferraris (Genova).

UDINESE – SASSUOLO

Orario partita: domenica 7 novembre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Dacia Arena (Udine).

LAZIO – SALERNITANA

Orario partita: domenica 7 novembre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma).

NAPOLI – VERONA

Orario partita: domenica 7 novembre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli).

MILAN – INTER

Orario partita: domenica 7 novembre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio San Siro (Milano).

CALENDARIO SERIE A 12ª GIORNATA E PROSSIME PARTITE

Come visto durante questo week end sono previste molte partite interessanti, dalla Juve impegnata contro una delle sue rivali storiche vale a dire la Fiorentina, al Napoli che affronterà il Verona. Ma il big match di giornata è senz’altro quello di domenica sera fra Milan e Inter.

La stracittadina di Milano rappresenta una partita determinante, non solo per un fatto di prestigio, ma anche per la classifica di Serie A. I rossoneri infatti sono primi, con 7 punti di vantaggio dai nerazzurri campioni d’Italia in carica, ma dopo questo incontro la situazione potrebbe cambiare decisamente.

Insomma, per ricordare tutti questi eventi una guida televisiva è quello che ci vuole, per vedere in Tv o streaming il grande calcio della Serie A. Infine, ricordiamo che dopo questa giornata ci sarà la sosta per consentire alla nazionale italiana di calcio di giocare le partite di qualificazione ai mondiali 2022. Il campionato riprenderà nel week end del 20 e 21 novembre con le gare della 13ª giornata.

VEDI ANCHE: