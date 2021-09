Prossima partita Italia qualificazioni Qatar 2022

Prossima partita Italia qualificazioni mondiali 2022. Ecco quando rigioca la nazionale italiana di calcio. Avversario, precedenti e situazione girone.

Prossima partita Italia calcio 2021. Dopo il pareggio con la Svizzera, ottenuto nell’ultima gara giocata, gli azzurri tornano in campo per un altro match valido per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022.

Vediamo quindi chi sono gli avversari della prossima partita dell’Italia e quali sono le statistiche nei precedenti fra le due squadre.

VEDI ANCHE: NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO GIOCATORI

Quando gioca la prossima partita l’Italia

La prossima gara della nazionale si gioca mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 20:45, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’avversario di turno degli azzurri è la nazionale della Lituania, attualmente all’ultimo posto del girone C per le qualificazioni a Qatar 2022.

Ricordiamo che l’Italia guida la classifica del gruppo C con 11 punti (frutto di 3 vittorie e 2 pareggi). Mentre i lituani non hanno ancora raccolto punti nelle 4 partite fin qui disputate, uscendo sempre sconfitti.

Prossima partita Italia-Lituania, precedenti

Nei 7 precedenti contro questa nazionale gli azzurri non hanno mai perso, infatti hanno ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi. La gara di andata di questo girone, disputata a Vilnus il 31 marzo 2021, terminò con una vittoria per 2-0 dell’Italia, grazie ai gol di Sensi e Immobile.

Il CT Roberto Mancini e i calciatori si augurano di ripetere questa vittoria anche nel prossimo incontro con la Lituania. Una gara che appare sulla carta semplice per i campioni d’Europa, che però vengono da due pareggi consecutivi e hanno l’obbligo di tornare a vincere, per evitare che la qualificazione ai mondiali si complichi ulteriormente.

I presupposti ci sono, anche se bisognerà tornare a concretizzare le occasioni create. Realizzando più gol i 3 punti non dovrebbero essere un problema contro la debole nazionale lituana, anche se come sempre nel calcio non bisogna sottovalutare troppo l’avversario. I giocatori lo sanno e sono pronti a dare battaglia per centrare la vittoria.

Queste in sintesi, le ultime notizie e i precedenti della prossima partita dell’Italia. Una gara importante per fare un passo avanti verso la qualificazione ai mondiali 2022, obbiettivo da non fallire assolutamente.

VEDI ANCHE: