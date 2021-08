Nazionale di calcio: Calendario partite dell’Italia, date e orari

Partite Italia 2021, dalle qualificazioni per i mondiali in Qatar fino alla fine del 2021 e Final Four della Uefa Nations League. Ecco il calendario della nazionale di calcio.

Calendario partite Italia 2021 – Con la graduale ripresa dei campionati riprendono anche gli impegni ufficiali della Nazionale azzurra di calcio, reduce dal trionfo di Wembley che ha riportato in Italia il trofeo del campionato Europeo.

Due sono gli eventi ufficiali che l’Italia dovrà completare entro la fine del 2021: la Final Four della Uefa Nations League, che vede gli Azzurri padroni di casa e in semifinale contro la Spagna, e le qualificazioni al mondiale 2022. Ecco quando gioca la Nazionale.



Date e orari prossime partite della Nazionale

Calendario Nazionale 2021

Settembre Italia-Bulgaria Qualificazione al Mondiale giovedì 2 settembre ore 20.45 Svizzera-Italia Qualificazione al Mondiale domenica 5 settembre ore 20.45 Italia-Lituania Qualificazione al Mondiale martedì 8 settembre ore 20.45 Ottobre Italia-Spagna Semifinale UEFA Nations League mercoledì 6 ottobre ore 20.45 Finale Uefa Nations League In caso di vittoria con la Spagna, contro Francia o Beglio domrnica 10 ottobre ore 20.45 Novembre Italia-Svizzera Qualificazione al Mondiale venerdì 12 novembre ore 20.45 Irlanda del Nord-Italia Qualificazione al Mondiale lunedì 15 novembre ore 20.45

In tutto le partite in programma sono solo sicuramente sei: cinque per le qualificazioni al Mondiale dove nel gruppo C la nazionale azzurra è saldamente al comando del girone con tre vittorie in altrettante partite: i successi, tutti per 2-0 su Lituania, Bulgaria e Irlanda del Nord. Ora sono in programma i due scontri diretti con la Svizzera, che abbiamo già faticosamente battuto agli Europei e che è la seconda testa di serie del nostro girone.

Prossime partite Italia Uefa Nations League

Grande attesa poi per la Uefa Nations League ospitata proprio nel nostro paese. Italia in semifinale con la Spagna a San Siro il 6 ottobre. E in caso di vittoria una settima partita, la più attesa in assoluto, contro la vincente del match tra Belgio e Francia, in programma il 7 ottobre allo Stadium di Torino. La finalissima è in programma a San Siro domenica 10 ottobre.

Uefa Nations League: cos'è e come come riparte il calcio europeo UEFA Nations League, come funziona il nuovo torneo di calcio europeo

Italia Calcio dove vederla in Tv

Le partite della nazionale italiana di calcio, sia le qualificazioni per i Mondiali del Qatar 2022 che la Nations League saranno trasmesse in diretta su RAIUno con diffusione streaming su RAIPlay.

VEDI ANCHE: