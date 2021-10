Partite Serie A in Tv 10ª giornata su Sky e DAZN. Orario e calendario

Dove vedere le partite di Milan, Juve, Napoli e di tutte le squadre del campionato di Serie A 2021-22. Programma, orari e diretta Tv 10ª giornata.

Partite Serie A – La 10ª giornata di campionato inizia già domani 26 ottobre e si concluderà giovedì 28, con il posticipo Napoli Bologna. Delle 10 gare in programma 3 si giocheranno martedì 26, 6 nella giornata di mercoledì 27, mentre una sola si disputerà giovedì 28 ottobre. Ecco il calendario del turno infrasettimanale, con date, orari e dove vedere tutte le partite, caso per caso.

VEDI ANCHE: SERIE A CLASSIFICA AGGIORNATA

PARTITE SERIE A DOMANI 26 OTTOBRE 2021

SPEZIA – GENOA

Orario partita: martedì 26 ottobre ore 18:30

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e in Tv su Sky

Dove si gioca: Stadio Alberto Picco (La Spezia).

VENEZIA – SALERNITANA

Orario partita: martedì 26 ottobre ore 18:30

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia).

MILAN – TORINO

Orario partita: martedì 26 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio San Siro (Milano).

PARTITE SERIE A MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021

JUVENTUS – SASSUOLO

Orario partita: mercoledì 27 ottobre ore 18:30

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Allianz Stadium (Torino).

SAMPDORIA – ATALANTA

Orario partita: mercoledì 27 ottobre ore 18:30

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Marassi (Genova).

UDINESE – VERONA

Orario partita: mercoledì 27 ottobre ore 18:30

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Dacia Arena (Udine).

CAGLIARI – ROMA

Orario partita: mercoledì 27 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Unipol Domus (Cagliari).

EMPOLI – INTER

Orario partita: mercoledì 27 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e in Tv su Sky.

Dove si gioca: Stadio Castellani (Empoli).

LAZIO – FIORENTINA

Orario partita: mercoledì 27 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn

Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma).

PARTITA SERIE A GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2021

NAPOLI – BOLOGNA

Orario partita: giovedì 28 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e in Tv su Sky

Dove si gioca: Stadio Maradona (Napoli).

PARTITE 10ª GIORNATA SERIE A DA VEDERE SU DAZN E SKY

Come visto il calendario è ricco di incontri per questo turno infrasettimanale di Serie A. Già a partire da domani, quando la partita più importante è quella delle ore 20:45 fra Milan e Torino, trasmessa in esclusiva solo su Dazn. I rossoneri in testa alla classifica (a pari punti col Napoli) vogliono vincere per mantenere il primato, ma attenzione ai granata sempre pericolosi.

Il mercoledì è invece il giorno in cui sono previste più partite, fra queste spicca Juve-Sassuolo alle 18:30 su Dazn, con i bianconeri che cercano di recuperare posizioni in classifica. Ma attenzione anche a Empoli-Inter delle 20:45, in diretta in co-esclusiva su Dazn ma anche in diretta Tv sui canali di Sky, con la squadra di Simone Inzaghi che vuole tornare alla vittoria.

Chiude questo ricco programma calcistico il match fra Napoli e Bologna, giovedì 28 alle ore 20:45, da seguire live in streaming su Dazn, ma anche su Sky sport. La squadra campana vuole restare al primo posto, ma per farlo dovrà battere la sempre insidiosa squadra emiliana.

Questo il programma Tv delle partite del decimo turno di Serie A. Trovi ogni altra informazione sul campionato nel canale Sport di Donne sul web.

VEDI ANCHE: