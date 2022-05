Juventus, previsioni formazione 2022-2023. Come cambia la rosa della Juve

Calciomercato Juve: acquisti, cessioni e possibile formazione 2022/2023. La ultime news sui possibili colpi di mercato estivo dei bianconeri.

Juventus, previsioni formazione 2022-23. La stagione della Juve è ormai terminata: un’annata difficile per la Vecchia Signora, cominciata in salita già durante la finestra di calciomercato estivo che ha visto Cristiano Ronaldo salutare all’improvviso e terminata con nessun trofeo in bacheca per la prima volta da undici anni a questa parte.

L’ingresso di Arrivabene, “uomo di Elkann” chiamato a far quadrare i conti di una società in perdita (il primo semestrale recita un -119 milioni di euro), non ha poi entusiasmato i tifosi, i quali hanno visto nel nuovo direttore generale una figura destinata a “chiudere i rubinetti”.

Anche il ritorno di Allegri, vecchia conoscenza che ha lasciato ricordi dolceamari tra le fila dei supporters bianconeri, non ha certo infiammato la piazza. All’allenatore livornese viene infatti contestato un gioco ritenuto troppo difensivista e, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions a opera del Villarreal, sono in tanti ad averne chiesto l’esonero. L’ipotesi però appare quantomeno improbabile: difficile infatti che il club sollevi dall’incarico un allenatore che ha firmato un quadriennale da sette milioni netti a stagione, cifra che la Juve (salvo rescissioni consensuali) dovrebbe riconoscergli anche dopo aver affidato la panchina a qualcun altro.

Juventus, quando inizia il calciomercato estivo 2022

La “rinascita” passa dunque per forza di cose dal calciomercato, attraverso il quale la società cercherà di fornire ad Allegri una squadra che possa subito tornare ad alti livelli, il tutto però rimanendo in un budget accettabile dalle nuove linee guida interne che puntano a un taglio dei costi.

A muoversi in tal senso saranno dunque Cherubini (ma l’attuale direttore sportivo potrebbe essere affiancato da qualcuno di più esperto) e il già citato Arrivabene, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra l’anima sportiva e quella economico-aziendale. Con l’avvicinarsi dell’estate, i nomi già accostati alla Juve peraltro non mancano, ma al momento (visto che la finestra delle trattative si aprirà il 1° luglio per poi chiudersi il 1° settembre) si tratta ovviamente solo di rumors.

Ciononostante, proviamo comunque a valutare le possibili trattative, i potenziali “botti di mercato” e quale formazione potrebbe schierare la Juventus 2022/2023.

Chi va via dalla Juventus?

Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi al momento, sono gli unici sicuri partenti di casa Juve: si sono già congedati dal pubblico all’Allianz Stadium nelle prima della fine del campionato.

Il capitano della Nazionale Italiana il prossimo agosto compirà trentotto anni e, dopo una stagione in cui è spesso stato fermato dagli acciacchi, ha deciso di lasciare la squadra, provando magari un’ultima esperienza in un campionato meno impegnativo prima di capire cosa vorrà fare “da grande” (anche se, dopo la partita contro la Lazio, ha chiaramente espresso la volontà di tornare un giorno alla Juventus).

Diverso invece il discorso della Joya Paulo Dybala: come chiaramente affermato da Arrivabene, l’argentino è di fatto stato “tagliato” in quando non più facente parte del progetto bianconero. Il suo futuro, secondo alcuni quotidiani sportivi, potrebbe essere all’Inter o anche all’estero.

Nessun rinnovo nemmeno per il classe ’94 arrivato nel 2017 per quaranta milioni di euro e, come annunciato da lui stesso dopo il k.o. dell’ultima giornata contro la Fiorentina, prossimo svincolato.

Juventus, giocatori in prestito

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus al momento ha di fatto un vero e proprio patrimonio di giocatori in prestito: sono infatti trentatré i calciatori di proprietà bianconera sparsi in tutta Italia (dalla Serie A alla Serie C) e in giro per l’Europa.

Tra i più importanti c’è sicuramente Dejan Kulusevski, il quale sta facendo molto bene al Tottenham e verrà dunque probabilmente riscattato dagli inglesi. Discorso simile per Rolando Mandragora e Merih Demiral, entrambi pronti a diventare definitivamente giocatori di rispettivamente Torino e Atalanta. Qualcosa dovrebbe poi entrare da diverse operazioni “minori” derivanti da giovani in prestito in squadre di Serie B e Serie C.

Verso il ritorno alla base Federico Gatti, acquistato dal Frosinone lo scorso inverno e lasciato a terminare la stagione in Ciociaria, e Nicolò Fagioli, assoluto protagonista in Serie B con la Cremonese (neopromossa in Serie A). Entrambi prenderanno parte al ritiro estivo della Juve, starà poi ad Allegri scegliere se trattenerli o meno.

Giocatori Juve, chi va in scadenza nel 2022

Uno degli argomenti più attuali in casa Juventus riguarda il tema dei giocatori in scadenza, vale a dire quelli che il 30 giugno, se non firmeranno un prolungamento del proprio contratto con il club, saranno liberi di accasarsi altrove.

Al momento in questa situazione c’è solamente un giocatore, vale a dire Mattia De Sciglio. Secondo i soliti rumors di mercato, il terzino dovrebbe comunque aver già trovato l’accordo con la Juve.

Chi vuole vendere la Juve e perché

Massimiliano Allegri dixit: la Juventus in vista della prossima stagione ridurrà il numero dei giocatori in rosa. I motivi alla base della richiesta del tecnico sono abbastanza intuibili: un numero eccessivo di giocatori comporta una difficoltà a livello di gestione (non tutti possono giocare, il che porta inevitabilmente a mugugni e a “mal di pancia”) e, inoltre, un’inutile dispendio di risorse che potrebbero essere impiegate meglio. Insomma, meno quantità e più qualità.

La dirigenza bianconera cercherà dunque di liberarsi dei giocatori poco utilizzati e/o con ingaggi pesanti. A corrispondere a entrambi gli identikit sono Douglas Costa (l’esterno è da due anni in prestito in giro per il mondo) e Aaron Ramsey, i quali hanno parecchie cose in comune.

Entrambi hanno infatti vissuto un’esperienza juventina caratterizzata da numerosi infortuni, inoltre tutti e due hanno stipendi importanti (sei milioni netti il brasiliano, sette più bonus il gallese) e un contratto contratto che li lega alla Vecchia Signora fino al 2023. Oramai da tempo fuori dal progetto Juventus, i due nel migliore dei casi saranno svenduti (in modo da ricavare almeno qualcosina dalla loro cessione), ma la società non esiterà a lasciarli in prestito fino al termine della prossima stagione o a cercare un accordo per la rescissione che permetta di non gravare sul bilancio per una cifra lorda che oscilla tra i venticinque e i trenta milioni.

Juventus, giocatori nella lista cedibili

Situazione leggermente diversa per Daniele Rugani, Alex Sandro e Arthur: il poco minutaggio del centrale difensivo e le prestazioni non all’altezza dei due brasiliani rendono tutti e tre “sacrificabili”, ma la Juve probabilmente in questo caso proverà a fare cassa. Liberarsi dei sei milioni netti di ingaggio di Alex Sandro, da almeno un paio d’anni piuttosto sotto tono, sarebbe comunque già un buon colpo per il club.

A lungo criticato dai tifosi per il suo scarso rendimento a fronte dei sette milioni annui percepiti, Adrien Rabiot ultimamente sta offrendo prestazioni convincenti, facendo anche ricredere qualche suo detrattore. La Juventus potrebbe dunque pensare di tenerlo, ma secondo la nuova logica di taglio dei costi appare evidente che, di fronte a una buona offerta per il cartellino del francese, il club bianconero lo lascerebbe libero di andare.

Tutto da scrivere pure il futuro di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, e Moise Kean, in prestito biennale con obbligo di riscatto dall’Everton al raggiungimento di determinati obiettivi nell’arco della prossima stagione: se per il secondo il discorso potrà essere rinviato a giugno 2023, per lo spagnolo se ne parlerà per forza durante questa estate. La dirigenza bianconera sembra tuttavia titubante di fronte ai trentacinque milioni richiesti dai Colchoneros, quindi secondo le voci circolate nelle ultime settimane potrebbe provare a ottenere uno sconto.

Chi rimane alla Juventus

La Juve non dovrebbe perdere i propri titolari: Allegri l’anno prossimo potrà contare sul rientro di Federico Chiesa, il quale insieme a Dusan Vlahovic costituirà l’asse portante di un attacco bianconero che per il resto rimane da scrivere.

Salvo offerte mostruose non dovrebbe muoversi nemmeno Matthijs De Ligt, peraltro molto vicino al rinnovo. Rimanendo sui titolari (o quasi), confermati poi Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci (futuro capitano della squadra), Danilo, il già citato Mattia De Sciglio, Luca Pellegrini, Manuel Locatelli e Denis Zakaria.

Chi prenderà la Juve in estate?

Una volta sistemate le partenze e stabilito un budget, la Juventus dovrà cominciare a pensare a come rinforzarsi per tornare già dall’anno prossimo a essere competitiva.

L’addio di Chiellini ed eventualmente quello di Rugani spingeranno per forza di cose il club ad acquistare almeno un centrale difensivo: i nomi circolati attraverso i media sono quelli di Gabriel (Arsenal), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Alessio Romagnoli (Milan), quest’ultimo peraltro in scadenza di contratto.

Se poi si concretizzasse anche la cessione di Alex Sandro, Cherubini e Arrivabene dovrebbero trovare un terzino sinistro. Un buon profilo sotto questo punto di vista potrebbe essere quello di Destiny Udogie, classe 2002 messosi in mostra quest’anno tra le fila dell’Udinese. I buoni rapporti con il club friulano (negli anni sono state parecchie le operazioni di mercato tra le due squadre: si pensi per esempio ad Asamoah, Isla e Pereyra) potrebbero facilitare la trattativa e permettere alla Juve di mettere le mani su un giocatore di grande prospettiva.

Un altro “buco da tappare” è poi ovviamente quello lasciato da Paulo Dybala: nei mesi scorsi si era fatto un gran parlare di Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori, entrambi tuttavia legati rispettivamente a Roma e Sassuolo fino al 2024. Per portarli a Torino, la Juve dovrebbe dunque prima ascoltare le richieste economiche dei due club che potrebbero anche sparare decisamente alto (non ci sarebbe infatti da stupirsi se i capitolini chiedessero una cifra superiore ai sessanta milioni mentre gli emiliani potrebbero provare a ottenerne circa la metà).

Chi saranno i nuovi acquisti della Juve 2022?

Archiviato il discorso “rimpiazzi per i partenti”, andiamo quindi a prendere i considerazione i rinforzi veri e propri. Il reparto più bersagliato dalle critiche dei tifosi è senza ombra di dubbio il centrocampo, dove sono ormai ben distanti i tempi del quartetto Vidal-Pirlo-Marchisio-Pogba. Proprio quest’ultimo potrebbe però essere il botto di mercato della Juve. Il classe ’93 ha già dichiarato che non rinnoverà con il Manchester United e che quindi al 1° luglio sarà di fatto un giocatore svincolato. Dalla società non trapela nulla a riguardo e lo stesso Allegri ha più volte glissato sull’argomento, ma la stampa sportiva italiana già da mesi parla di una possibile trattativa tra gli uomini-mercato juventini e il Polpo. Un suo ritorno porterebbe senz’altro esperienza e qualità alla squadra piemontese, oltre ovviamente a parecchio entusiasmo in una tifoseria molto delusa dopo gli ultimi due anni.

Secondo La Gazzetta dello Sport la Juve sarebbe poi molto vicina a un accordo sia con Ivan Perisic che con Angel Di Maria: i bianconeri quest’anno hanno avuto parecchie difficoltà a segnare (al momento la Vecchia Signora ha l’ottavo attacco del campionato) e l’acquisto di Dusan Vlahovic non sembra aver avuto un grande impatto (per lui appena sette gol nella seconda metà di campionato a fronte dei diciassette messi a segno nel girone d’andata con la Fiorentina). Il problema di fondo è che al serbo arrivano pochi palloni, quindi Allegri starebbe verosimilmente pensando a rimpolpare la propria batteria di esterni e “rifinitori” (anche perché, nell’attacco attuale, Morata e Kean sono spesso adattati zone di campo non di loro competenza). In tal senso i due giocatori di Inter e PSG, entrambi in scadenza e quindi acquistabili a parametro zero, potrebbero dunque essere gli uomini giusti.

Calciomercato, cosa vogliono i tifosi?

Dopo nove anni di successi, la Juve nelle ultime due stagioni ha deluso i propri tifosi: se quella dello scorso anno è stata tutto sommato “sopportata” come stagione di transizione, durante quella attuale è arrivata una pioggia di critiche soprattutto per il gioco espresso.

Come detto, la scelta di Allegri non ha convinto e i risultati hanno alimentato il folto gruppo dei contestatori del tecnico, con l’hashtag #AllegriOut che ha spopolato. Questi tifosi vorrebbero infatti un allenatore più “offensivo” e dal gioco più divertente, spregiudicato e aggressivo, in poche parole un gioco più “europeo”, fatto di intensità, corsa, spettacolo e gol. Durante la scorsa estate l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte aveva per esempio infiammato buona parte della piazza, ma alla fine non se ne fece niente e oggi l’ex CT della Nazionale Italia siede sulla panchina del Tottenham.

Poco gradito ai supporters bianconeri anche l’atteggiamento di alcuni dei giocatori più pagati, tra i quali per esempio Rabiot (il quale, come detto, ultimamente si è comunque fatto apprezzare), ma anche Ramsey (costantemente infortunato) o Alex Sandro (il fantasma di se stesso da un paio d’anni a questa parte): gli alti stipendi a fronte di prestazioni sottotono e di un senso di “svogliatezza” non fa ovviamente piacere al popolo bianconero che vorrebbe invece sempre vedere una squadra affamata e prona a “sudare la maglia”.

E cosa vorrebbero dunque i tifosi? Oltre al già citato improbabile cambio di allenatore, i supporters juventini attraverso i social sembrano chiedere una squadra battagliera e ovviamente vincente, formata da giocatori legati al club e magari da qualche giovane prodotto della cantera bianconero (Fagioli e Miretti, per fare due esempi). Resta da capire se la società saprà accontentarli.

Formazione Juventus 2022/2023

A tre mesi dall’inizio della Serie A 2022/2023 e con ancora un’intera sessione di calciomercato da vivere, la squadra titolare della Juventus per il prossimo anno potrebbe cambiare parecchio, ma qualcosa può essere ipotizzato. Di seguito dunque una possibile formazione per la Juve 2022/2023.

(4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Pogba, Locatelli; Chiesa, Zaniolo (Di Maria), Perisic; Vlahovic

Queste dunque le potenziali trattative e la possibile formazione della Juventus 2022/2023: la squadra di Allegri, come potete vedere, sembra quindi prepararsi per tornare sin dall’anno prossimo a correre per provare a raggiungere scudetto, Coppa Italia e Champions League.

