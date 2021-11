Le canzoni più ascoltate al momento su Spotify Italia (novembre 2021)

Canzoni 2021, ecco le dieci più ascoltate in Italia nella prima settimana di novembre. Come al solito domina il rap.

Vediamo quali sono le canzoni del momento su Spotify Italia in questa prima settimana di novembre. Al primo posto ancora una volta tha Supreme, segue Salmo e altri rapper e trapper. Ma non solo. Ecco la classifica attuale.

Canzoni più ascoltate Spotify Italia – TOP 10

Queste le prime 10, ma non è tutto….

the Supreme – m%n VIDEO

Le altre canzoni della prima settimana di novembre su spotify

Questa la top ten della prima settimana di novembre 2021 dei brani più ascoltati su Spotify Italia. Blanco come abbiamo visto domina ed è presente con più canzoni tratte dall’album Blu celeste. Sfera Ebbasta è una presenza costante, come sempre su Spotify.

Qui la playlist completa di Spotify:

A seguire abbiamo anche il giovane e talentuoso cantautore Ultimo, con Niente, tratta dal suo nuovo album Solo. Poi si resta ancora in zona rap/trap con Rkomi e Sfera Ebbasta (sì, ancora lui) con Nuovo Range, ennesima hit di questo 2021.

Blanco – Blu celeste

Solo al tredicesimo posto troviamo degli stranieri, ovvero The Kid Laroi con Justin Bieber con la canzone Stay. La classifica delle canzoni top Italia è composta quasi sempre da rapper italiani. Tra gli stranieri però troviamo anche il tormentone di Adele ovvero Easy on Me e Cold Heart di Elton John e Dua Lipa.

Questa la situazione attuale su Spotify, come sappiamo sempre leggermente diversa dalle classifiche radiofoniche e dalle tendenze di Youtube. In generale su Spotify ha molto più spazio il rap, infatti è molto probabile che nelle prossime settimane, tra le canzoni 2021 più ascoltate, troveremo abbondantemente Fedez al suo ritorno (come la nuova Morire morire).

Intanto, come sempre, buon ascolto!

