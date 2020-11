Zalando Cyber week e Black Friday. Più di una settimana di saldi e sconti su scarpe, vestiti firmati, cappotti Mango, prodotti beauty e accessori.

Zalando Cyber week, tanti giorni di saldi e sconti online per la settimana del Black Friday. Fare shopping sul web oggi è una regola, basti pensare al momento che viviamo e alle zone rosse in Italia. Ma fare acquisti online, è anche un modo di coccolarsi tra una conference call e l’altra e tutelare allo stesso tempo la nostra salute, con il vantaggio degli orari. Puoi comprare infatti quando ti pare.

Quindi, se ti stai preparando per fare shopping prima del black friday, sappi che Zalando ti offre tanti giorni per fare acquisti, con una vasta scelta su prodotti come scarpe, abiti e cappotti. Ecco una selezione degli sconti online di Zalando per la cyber week.

Scarpe Zalando

Non vedi l’ora di acquistare un bel nuovo paio di scarpe e stivali in promozione durante il Black Friday Zalando? Allora ti suggeriamo alcuni modelli che potrebbero fare al caso tuo e sono oggetto di sconto durante la settimana del venerdì nero:

Décolletté , disponibili in tante colorazioni e forme, con marche come Karl Lagerfeld, Even&Odd e tante altre.

, disponibili in tante colorazioni e forme, con marche come Karl Lagerfeld, Even&Odd e tante altre. Sneakers , con marche note come Levi’s, Adidas, Nike e via dicendo.

, con marche note come Levi’s, Adidas, Nike e via dicendo. Stivali, come quelli di Max&Co, ma anche i mitici combat boots del Dr Martens.

Se invece stai cercando uno stivaletto invernale particolare, questo verde di Coach è quello giusto.

Zalando Borse

Anche l’offerta di borse a tracolla, shopper e borsette da Zalando è ampia e varia, quindi hai solo l’imbarazzo della scelta. L’e-commerce propone diversi modelli, oltre a molti marchi noti tra i quali Michael Kors o Liu Jo, ma ci sono anche borsette diverse che non vedi spesso in giro. Ne è un valido esempio questa borsa a tracolla firmata dal brand parigino See by Chloé.

Cappotti Zalando

Cappotti, piumini, le possibilità per comprare un capospalla invernale, secondo le nuove tendenze moda 2021, non mancano. Ad esempio puoi scegliere dal piumino di Colmar al cappotto di Mango. E se non ti basta troverai brand come Weekend Max Mara e anche quelli più economici come Stradivarius.

Di chi è Zalando. Storia

Zalando è un’azienda che abbiamo imparato tutti a conoscere, visto che il suo successo è di portata mondiale. Ma qual è la storia di questo e-commerce online, che in parte ha cambiato il nostro modo di fruire lo shopping? A chi appartiene? Scopriamolo qui di seguito a grandi linee.

Zalando è stata creata nel 2008 in Germania da Robert Gentz e David Schneider. Inizialmente era conosciuta con il nome di Ifansho, era guidata dalla Rocket Internet GmbH e aveva lo scopo di ricalcare i modelli statunitensi della vendita di scarpe online. Per questo si occupava di vendere solo calzature, ma ben presto allargò la sua offerta anche agli altri capi di abbigliamento cambiando nome in Zalando.

Nel 2009 inizia ad offrire il proprio servizio in Austria e a seguire in tanti altri paesi europei. Una volta decollato il progetto investitori come Rocket Internet ne entrano a far parte.

In Italia Zalando opera a partire dal 2011 e nel 2015 ha creato il suo primo centro logistico fuori dalla Germania, proprio nel nostro paese.

Oggi Zalando, che ha sede a Berlino in Germania, è uno dei giganti europei dell’e-commerce. La società denominata Zalando SE è quotata alla borsa di Francoforte.

Per quanto riguarda i ricavi, in base alle stime degli analisti sono in rialzo e potrebbero arrivare a 7 miliardi di euro nel 2020. Insomma, un’ascesa inarrestabile, che testimonia la bontà del lavoro di questa azienda e la fiducia dei clienti che la utilizzano per lo shopping online.

