Black Friday 2020: dove trovare iPhone in offerta e scontati. Unieuro, Mediaworld, Amazon e non solo. Ecco dove sono le occasioni.

Vorreste un nuovo iPhone e vorreste approfittare degli sconti del Black Friday? Non siete gli unici! Il Black Friday Apple 2020 è uno dei più attesi, anche se va ricordato che il brand dell’iPhone non partecipa del tutto alle offerte del Black Friday. E’ possibile però trovare i suoi prodotti, come gli iPhone ma non solo, in offerta presso i negozi tecnologici come Mediaworld, Unieuro, Trony e gli altri. Vediamo dove e come.

Black Friday iPhone: modello 12, 11 e precedenti scontati. Qualche esempio di offerta da non perdere

Come abbiamo visto le offerte sull’iPhone non si trovano nell’Apple Store, ma nelle grosse catene di elettronica e tecnologia. Ma non perdiamo tempo e facciamo subito qualche esempio. Su Mediaworld, in occasione del Black Friday 2020, troviamo l’Apple iPhone 11 64GB Nero a 629 euro invece di 719, più di cento euro di sconto, oltretutto acquistabile a rate a tasso zero.

Sempre su Mediaworld troviamo altre interessanti offerte di questo “black november” che riguardano Apple e in particolare l’iPhone, come l’iPhone SE 64GB a 429 euro invece di 499, e ancora, per chi vuole spendere meno, ottima l’offerta dell’iPhone 7 32GB a 279 euro invece di 359 euro.

Offerte Apple iPhone anche su Amazon

Se volete spendere di più, ma risparmiare, su Amazon troviamo – fra le tante offerte che il mega-sito di Jeff Bezos propone ogni giorno – l’iPhone 11 PRO 64GB a 949 euro invece di 1.182, quindi uno sconto del 20%, che, per i prodotti Apple, non è cosa da poco.

Cercate su Amazon.it e in particolare nella sezione dedicata a questo Black Friday 2020 ovvero amazon.it/blackfriday

iPhone 12 scontato su Unieuro per il Black Friday Apple 2020

Su Unieuro al momento, oltre alle solite offerte, è possibile sfruttare l’iniziativa UniUpgrade che consente di permutare il proprio iPhone per avere uno sconto sull’ultimo iPhone 12.

Andate su Unieuro.it, o nel negozio più vicino a voi, per capire se il vostro modello è idoneo a questa promozione che si può rivelare molto conveniente.

Su Unieuro trovate poi promozioni, sconti e offerte su prodotti Apple come iPhone 11, Xr, o iPad, Smart Watch e altro.

Offerte Black Friday Apple: monitorate tutte le più grosse catene di negozi di elettronica

Altri sconti sugli iPhone, e sugli altri prodotti targati Apple, anche su Euronics, dove trovate iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 mini e altri modelli scontati o scontabili con la permuta, oltre a molte altre offerte. Andate sul sito o recatevi nel negozio Euronics più vicino.

In generale, fino al 30 novembre, seguite i grossi negozi sia online sia fisicamente per eventuali offerte Apple e in particolare offerte iPhone per il Black Friday. Che, ricordiamo, in teoria è il 27 novembre, ma di fatto l’intero mese è dedicato a offerte, sconti, saldi e promozioni.

Black Friday 2020 in corso

Infine ricordiamo che il Black Friday è già in corso, ma ufficialmente la settimana delle promozioni inizierà lunedì 23 novembre 2020 per terminare lunedì 30 con il Cyber Monday. Gli sconti possono aumentare, ma i prodotti possono diminuire, quindi tenete d’occhio le offerte fin da ora.

Apple, come dicevamo, partecipa al Black Friday a modo suo: non con veri e propri sconti, ma con promozioni legate alle Gift Card o Carte Regalo.

Trovate maggiori informazioni negli Apple Store. Intanto però potete approfittare di sconti anche significativi – il 20% su un prodotto Apple è molto, visti i prezzi non proprio bassi… – nei negozi che vendono telefonia e prodotti tecnologici in generale.

