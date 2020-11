Adidas Black Friday 2020: anche il marchio sportivo è partito con promozioni, sconti e offerte da non perdere. Soprattutto sulle scarpe, ma non solo.

Il Black Friday anticipato coinvolge anche Adidas, uno dei più amati marchi sportivi. Sneakers, scarpe da running, tute, zaini, magliette e abbigliamento in generale, uomo, donna e bambini, con forti sconti in occasione del Black Friday 2020. Molti sconti sono già online, vediamo qualche esempio.

Adidas Black Friday: giacche, giubbotti, scarpe, felpe e non solo

Nella sezione apposito del sito di Adidas www.adidas.it/black_friday troviamo moltissime scarpe sportive, di ogni genere, dalle sneakers a quelle da running o da calcio, con sconti decisamente convenienti. Come queste Adidas Superstar a 77 euro invece che 119.

Ancora scarpe, al momento queste sono le più vendute, ovvero le Adidas Swarovski Superstar Bold, delle scarpe sportive platform ma con dettagli in cristallo Swarovski. Dunque lo stile sportivo e urbano Adidas con un irresistibile tocco glamour, in promozione per il Black Friday Adidas a 103 euro invece che 159.

Notevole anche questa giacca uomo imbottita, dal design iper moderno, senza cuciture, ottima per vento e pioggia, attualmente sul sito di Adidas a 69 euro invece che 139.

Adidas Black Friday 2020 uomo e donna

Ma sul sito si trova un po’ di tutto, basta cercare nelle varie sezioni dell’apposito spazio Adidas Black Friday 2020. Ad esempio nell’abbigliamento femminile sportivo, oltre a tute, pantaloni e body, troviamo una felpa donna W ZNE HD FR 69 euro invece che 99.

Questi sono giusto pochi esempi dei prodotti attualmente scontati per l’Adidas Black Friday 2020. Al momento ci sono ben 887 prodotti Adidas super scontati nella sezione Black Friday. Nei prossimi giorni probabilmente aumenteranno, ma intanto possiamo già approfittarne.

Troviamo felpe con cappuccio, pantaloncini da basket, calcio e volley, giacconi invernali sportivi, magliette, calzini, zaini, borse, tute, ovviamente molte sneakers ma anche orologi.

Promozioni Adidas Black Friday in anteprima

Inoltre, sempre dal sito di Adidas, è possibile iscriversi gratuitamente per ricevere in anteprime le promozioni Black Friday. In questo modo è come se virtualmente si “saltasse la fila”.

Capita infatti che alcune promozioni e sconti siano così vantaggiosi che i prodotti spariscano nel giro di poche ore, oppure che non si trovino le taglie che cerchiamo. In questo modo sarete informati in anteprime delle promozioni Adidas per il Black Friday.

Vedi anche: Black Friday: quali sono i negozi aderenti da tenere d’occhio

Adidas, un marchio storico e iconico

Le tre strisce Adidas sono una vera e propria icona dell’abbigliamento sportivo e della moda in generale. L’azienda tedesca, fondata nel 1949, è nota per essere il più grande produttore di abbigliamento sportivo in Europa, e secondo del mondo. Scarpe diventa storiche, sneakers ma non solo, e poi tute, abbigliamento tecnico, giacche, accessori, zaini, felpe e oggi anche orologi.

Anche Adidas dunque sta partecipando a questo Black Friday anticipato con offerte molto interessanti e sconti convenienti.

Ricordiamo che il vero e proprio Black Friday sarà venerdì 27 novembre 2020, ma gli sconti sono già iniziati e i prodotti in promozione aumenteranno a partire dal lunedì 23 novembre. Per maggiori info guarda le date del Black Friday 2020, quando inizia e quando finisce.

Nel frattempo date un’occhiata al sito Adidas e cercate i prodotti che fanno al caso vostro, o per i vostri figli o, perché no, per qualche regalo, dato che il Black Friday nasce proprio come periodo di sconti per lo shopping pre-natalizio.

Vedi anche: