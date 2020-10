Black Friday 2020: i negozi aderenti in Italia (non solo Amazon!), le date e quando inizieranno davvero gli sconti e le offerte di questo Black Friday.

Manca un mese al Black Friday 2020. Sappiamo che si tratterà di un’edizione speciale, vista la situazione globale della pandemia di coronavirus. Ci saranno molti acquisti online, e – anche in Italia – saranno tantissimi i negozi aderenti. Quali sono quelli da tenere d’occhio? E quali sono le date di inizio e fine?

Black Friday 2020 date e negozi aderenti

Ricordiamo che il giorno dello shopping sarà il venerdì 27 novembre 2020. In realtà si inizierà però dal lunedì 23, dunque l’intera settimana sarà dedicata a offerte, sconti, saldi e promozioni per ogni tipo di prodotto che vi può venire in mente. Spesso si pensa al Black Friday solo per elettrodomestici ed elettronica, ma in realtà ci saranno sconti anche per libri, abbigliamento, moda, prodotti estetici e di bellezza, ma anche viaggi, voli aerei e non solo.

I negozi aderenti in Italia al Black Friday 2020:

Mediaworld

Unieuro

Euronics

Amazon

Yoox

Trony

Apple

Rinascente

Expert

Dyson

Ikea

Zalando

Stradivarius

Ryanair

Nintendo

Nike

H&M

OVS

Yamamay

Calzedonia

Arcaplanet

Mondadori

Sephora

Bottega Verde

Ricordiamo che il Black Friday è ogni anno il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, festa molto importante negli Stati Uniti, considerata l’inizio della stagione dello shopping fino al Natale (in pratica si iniziano a comprare regali scontati da fine novembre fino alle feste natalizie, per un mese circa).

Il Cyber Monday è il lunedì successivo al Black Friday, dunque quest’anno il 30 novembre 2020, dedicato in particolare agli ultimi sconti su elettronica e prodotti informatici.

Offerte Black Friday 2020: come approfittare delle offerte nei negozi

Come abbiamo visto sono davvero tanti i tipi di negozi che aderiscono al periodo del Black Friday. Si pensa sempre ad Amazon perché è il più grande negozio online mai esistito e vende praticamente tutto. Ma sono molti altri i negozi in cui ci saranno presenti sconti e grandi offerte dal 23 al 27 novembre 2020.

Cosa comprare durante il Black Friday

Abbigliamento, vestiti e scarpe per uomo, donna e bambini; profumi; libri, videogiochi, dischi; utensili, attrezzi per la casa e il giardino; casalinghi e alimenti per animali; oggetti per la cucina e per la casa; elettrodomestici. Ma non solo. Per capire quali offerte non lasciarsi sfuggire vediamo quali sono i prodotti più venduti l’anno scorso. Ad esempio…

I prodotti più venduti nel Black Friday dell’anno scorso

L’anno scorso tra i prodotti più venduti del Black Friday c’erano l’iRobot Roomba, il Fire Tv stick Alexa, Echo Dot, Svelto Tutto (pastiglie per lavastoviglie), il Xiaomi Redmi Note 8, la ricariche per il caffè in cialde, schermi tv Samsung, spazzolini elettrici e testine di ricambio, detersivo Dash, kit di costruzioni Lego, lampadine e… carta igienica.

Da segnalare anche l’Impastatrice Planetaria che, siamo pronti a scommettere, sarà molto venduta anche quest’anno, vista la nuova passione degli italiani per il pane fatto in casa, uno dei simboli delle nuove abitudini dell’era coronavirus…

Suggeriamo sempre di controllare fin da ora i prezzi dei prodotti che vi interessano in modo da poterli confrontare con le offerte del Black Friday. E date un’occhiata in giro, perché in alcuni siti e in alcuni negozi ci sono già sconti anticipati…

