No, il Black Friday non sarà annullato. Ci sarà anche quest’anno e in realtà già in questi giorni ci sono diverse offerte interessanti su Amazon (ma non solo).

Black Friday 2020: sarà annullato? Assolutamente no! Nonostante la situazione costantemente precaria a causa della pandemia e non solo, la settimana più famosa dello shopping ci sarà anche quest’anno. Manca circa un mese all’inizio del Black Friday 2020. Ma ci sono già offerte e saldi in giro!

Infatti, in attesa delle offerte del Black Friday Amazon, in queste ore ci sono moltissime offerte legate all’Amazon Prime Day. E’ appena concluso, ma ci sono ancora molti sconti in giro, basta saper cercare. E non solo su Amazon: anche altri siti e negozi online, di prodotti elettronici ma non solo – anche abbigliamento, moda e altro – stanno facendo sconti e promozioni, proprio per fare concorrenza al mega-sito di Jeff Bezos e prepararsi al periodo dello shopping mondiale.

Paradossalmente, proprio la pandemia di coronavirus, quasi di sicuro aumenterà gli acquisti online, anche e soprattutto nella settimana del Black Friday 2020, che inizierà il 23 novembre e finirà il venerdì 27 novembre (il lunedì dopo ci sarà il Cyber Monday, ricordiamo).

Con il ritorno dei contagi e l’aumento della diffusione del virus le persone tendenzialmente preferiranno gli acquisti online e non nei negozi fisici, che – siamo pronti a scommettere – saranno comunque affollati, speriamo però nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza anti-covid.

Black Friday Amazon 2020

Se tutti i negozi partecipano alla settimana degli sconti globali (in teoria sarebbe un solo giorno, il venerdì, ma di fatto dura una settimana) dalle catene di elettronica ed elettrodomestici come Trony, Unieuro, Mediaworld, fino ai negozi di vestiti, arredamento, bellezza e via dicendo, Amazon è di sicuro il più frequentato.

Vi consigliamo di seguire fin da ora questa pagina su Amazon per tenere d’occhio le offerte. Ci saranno offerte ogni 5 minuti per ogni tipologia di prodotto. Il consiglio è dunque di seguire quella pagina ma anche di cercare ora i prodotti che vi interessano per poter confrontare i prezzi più avanti.

Gli acquisti online al tempo del coronavirus

Secondi i dati nel 2020, anno della pandemia e del lockdown, gli acquisti online sono cresciuti ovunque, anche in Italia. Soprattutto settore food, informatica, elettronica e abbigliamento. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c in Italia abbiamo avuta una crescita di +5,5 miliardi di euro in 12 mesi sugli acquisti via internet. Questo a dimostrazione che la crisi sanitaria globale ha stravolto i nostri stili di vita generando un’evoluzione digitale nelle nostre abitudini come consumatori.

Dunque non solo il Black Friday 2020 non sarà annullato, ma sarà probabilmente il suo anno d’oro. Ricordiamo la data: quest’anno il “venerdì nero” dello shopping sarà venerdì 27 novembre 2020 (e il lunedì il Cyber Monday, dedicato ai prodotti elettronici e informatici). Seguiteci sulle pagine di Donne sul Web per le migliori offerte!