“Il lockdown a Natale è necessario” Afferma l’assessore alla sanità della regione Lazio ai microfoni di Sky Tg. Ecco la video intervista.





Coronavirus Lazio, l’assessore alla sanità D’Amato non ha dubbi, il lockdown a Natale è necessario visto che le feste sono l’occasione per incontri e promiscuità familiari. Il Lazio attualmente ha una curva di contagi da coronavirus in crescita ma non è preoccupante quanto la Lombardia e la Campania. Tuttavia l’assessore della regione conferma che bisogna mantenere alta l’attenzione. Ecco come.

Lazio D’Amato lockdown

La regione Lazio ha introdotto l’obbligo di mascherina all’aperto prima che questa diventasse un’imposizione da parte del governo in tutta la penisola. Ora con l’incremento dei contagi e la paura che questi crescano nella città di Roma dove ci sono circa 5milioni di abitanti, la regione è pronta a tutto. Ma il discorso dell’assessore alla sanità è relativo alle parole del virologo Crisanti dette ieri durante l’intervista a Rainews24.

Insomma cosa aspettarsi in Italia e nel Lazio? Probabilmente se c’è crescita dei contagi ci sarà una nuova stretta, e questo lo vedremo a breve. Il governo infatti ha emanato un Dpcm che dura 30 giorni e che scade nella prima metà di novembre.

Il governo però Conte ha confermato che non fa previsioni su chiusure, ma il periodo delle feste potrebbe essere anche quello più adatto per una chiusura visto che le scuole sono chiuse, oltre a molti uffici.

Quindi ad oggi è presto per fare previsioni, però se il governo raccomanda oggi con il nuovo Dpcm di evitare feste in famiglia, come farà a consentire che i nuclei familiari si riuniscano come di consueto nel periodo natalizio quando i picchi influenzali sono più alti?

Vedi anche Bollettino Coronavirus Italia